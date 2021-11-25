Николай Шульгинов и Омар Айюб Хан прилетели в Екатеринбург Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с министром энергетики России Николаем Шульгиновым и главой Минэкономики Пакистана Омаром Айюб Ханом. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Евгений Куйвашев поприветствовал руководителей седьмого заседания Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству — Николая Шульгинова», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ДИПа. Также губернатор встретил министра экономики Исламской Республики Пакистан Омара Айюб Хана.

Встреча прошла в рамках совещания о сотрудничестве стран. Местом для переговоров выбран Дом Севастьянова в Екатеринбурге.

Международная встреча была анонсирована 22 ноября. Результатом встречи должно стать подписание договора между Россией и Пакистаном.

Последний раз Шульгинов планировал приезд в Екатеринбург в начале осени. Он должен был совещаться с главами регионов УрФО.