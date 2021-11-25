25 ноября 2021

В Екатеринбург приехали два министра. Один из них — иностранец

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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Николай Шульгинов и Омар Айюб Хан прилетели в Екатеринбург Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с министром энергетики России Николаем Шульгиновым и главой Минэкономики Пакистана Омаром Айюб Ханом. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Евгений Куйвашев поприветствовал руководителей седьмого заседания Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству — Николая Шульгинова», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ДИПа. Также губернатор встретил министра экономики Исламской Республики Пакистан Омара Айюб Хана.

Встреча прошла в рамках совещания о сотрудничестве стран. Местом для переговоров выбран Дом Севастьянова в Екатеринбурге.

Международная встреча была анонсирована 22 ноября. Результатом встречи должно стать подписание договора между Россией и Пакистаном.

Последний раз Шульгинов планировал приезд в Екатеринбург в начале осени. Он должен был совещаться с главами регионов УрФО.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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