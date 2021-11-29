Аналитики подсчитали траты пермяков на Новый год

С 2019 года новогодние траты пермяков постепенно сокращаются Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Перми планируют потратить на празднование нового года в среднем 16,5 тысяч рублей без учета подарков. Таким исследованием с URA.RU поделились в компании Superjob.

«В Перми жители города планируют потратить 16,5 тыс. рублей на празднование Нового года и проведение новогодних каникул», — сообщается в исследовании. Эта сумма меньше, чем в предыдущем году на 400 рублей, и еще меньше, чем в 2019 году на 2,3 тыс. рублей.

Россияне в среднем готовы потратить 18,5 тыс. рублей на празднование нового года. Сумма, которую жители страны готовы потратить на на новогодние праздники напрямую зависит от их уровня их дохода. Так граждане с доходом до 30 тыс. рублей в месяц готовы потратить в среднем 151000 рублей на празднование, россияне с доходом от 30 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц готовы потратить в среднем 16300 рублей, с доходом от 50 до 80 тыс. рублей — 19,6 тыс. рублей в среднем, а с доходом более 80 тыс. рублей — 24,1 тыс. рублей.