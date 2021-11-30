В случае если Белоруссия действительно признает Крым территорией России, произойдет ухудшение украинско-белорусских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым — это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание», — передает слова Дмитрия Кулебы агентство «Укринформ», сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что не видит смысла в оценке всех высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Мы будем оценивать его действия», — подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко признал Крым «де-факто и де-юре» территорией Российской Федерации. Белорусская авиакомпания «Белавия» заявила о готовности к осуществлению рейсов из Минска в Крым. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос законности присоединения Крыма к России для страны закрыт, передает RT.
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