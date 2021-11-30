30 ноября 2021

МИД Украины пригрозил Белоруссии из-за признания Крыма. «Будем действовать по полной программе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, флаги украины, памятник богдану хмельницкому
Действительное признание Крыма российским ухудшит украинско-белорусские отношения, заявил Дмитрий Кулеба Фото:
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

В случае если Белоруссия действительно признает Крым территорией России, произойдет ухудшение украинско-белорусских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым — это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание», — передает слова Дмитрия Кулебы агентство «Укринформ», сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что не видит смысла в оценке всех высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Мы будем оценивать его действия», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко признал Крым «де-факто и де-юре» территорией Российской Федерации. Белорусская авиакомпания «Белавия» заявила о готовности к осуществлению рейсов из Минска в Крым. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос законности присоединения Крыма к России для страны закрыт, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...