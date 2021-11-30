Авиакомпания «Белавия» начнет летать в Крым

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» готова к перелетам в Крым Фото:

Белорусская авиакомпания «Белавия» в скором времени приступит к полетам из Минска в Крым. Об этом сообщил источник в аппарате руководства предприятия.

Авиакомпания «Белавия» готова к осуществлению рейсов через территорию России в международный аэропорт «Симферополь», сообщил Telegram-канал «ГлавМедиа». Авиакомпания в ближайшее время приступит к перелетам после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о формальном признании Крыма российским.

Издание передает, что для начала перевозок необходимо распоряжение Совета Министров РБ. Кроме того, стоит задача решить вопросы, связанные с финансово-санкционным давлением Украины в отношении компании и воздушных судов.

Александр Лукашенко признал Крым российским после референдума. Он сообщил, что намерен посетить Крым и уже договорился об этом с Владимиром Путиным. Кроме того, он подчеркнул, что его поездка в Крым будет окончательным признанием полуострова частью России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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