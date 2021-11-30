30 ноября 2021

Пермские власти потратят четверть миллиарда на дорогу в 1,3 км

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, строительная техника, каток, ремонт дорог, строительство дорог
Дорогу планируют построить в 2022 году Фото:

Минстрой РФ выделит правительству Пермского края 256 млн рублей на строительство дороги в Перми в районе Ива-1 по программе «Стимул». Длина участка дороги составит 1,3 км. Об этом сообщает администрация губернатора и правительства Пермского края.

«Прикамью будет выделено 256,5 млн руб. на строительство автомобильной дороги по ул. Сапфирная в жилом районе Ива-1 в региональной столице», — сообщается на сайте. Трассу планируется построить в 2022 году.

Новая дорога пройдет в границах ул. Уинской, ул. Санко, Ванцетти, пр, Октябрят, пр. Ивинский, ул. Агатовая, ее протяженность составит 1,3 км. Автодорога станет частью инфраструктуры в районе Ива-1. Сейчас там ведется строительство многоквартирных домов, к 2026 году планируется построить еще 300 тыс. кв. метров жилья.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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