01 декабря 2021
30 ноября 2021

Пермский чиновник отказался от миллионной взятки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, взятка, коррупция, деньги
Самого взяточника задержали при передаче денег Фото:

В Перми гендиректор одной из организаций пытался передать крупную взятку чиновнику в размере больше 1 млн рублей. Должностное лицо от денег отказалось и передало информацию силовикам, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на своем сайте.

«Установлено, что летом 2021 года генеральный директор указанного общества передал через посредников должностному лицу исполнительного органа государственной власти Пермского края взятку в размере свыше 1 млн рублей», — сообщает пресс-служба. Деньги предназначались как вознаграждение за победу организации в аукционе по поставке медицинского оборудования.

Госслужащий от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа силовикам. Передача денег чиновнику происходила под контролем полицейских. Взяточник был задержан на месте преступления. В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело

В отношении самой организации было возбуждено дело об административном правонарушении ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица). Суд признал организацию виновной и назначил штраф в 10 млн рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми гендиректор одной из организаций пытался передать крупную взятку чиновнику в размере больше 1 млн рублей. Должностное лицо от денег отказалось и передало информацию силовикам, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на своем сайте. «Установлено, что летом 2021 года генеральный директор указанного общества передал через посредников должностному лицу исполнительного органа государственной власти Пермского края взятку в размере свыше 1 млн рублей», — сообщает пресс-служба. Деньги предназначались как вознаграждение за победу организации в аукционе по поставке медицинского оборудования. Госслужащий от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа силовикам. Передача денег чиновнику происходила под контролем полицейских. Взяточник был задержан на месте преступления. В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело В отношении самой организации было возбуждено дело об административном правонарушении ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица). Суд признал организацию виновной и назначил штраф в 10 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...