Пермский чиновник отказался от миллионной взятки

02 декабря 2021 в 14:58 Размер текста - 17 +

Самого взяточника задержали при передаче денег Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми гендиректор одной из организаций пытался передать крупную взятку чиновнику в размере больше 1 млн рублей. Должностное лицо от денег отказалось и передало информацию силовикам, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на своем сайте. «Установлено, что летом 2021 года генеральный директор указанного общества передал через посредников должностному лицу исполнительного органа государственной власти Пермского края взятку в размере свыше 1 млн рублей», — сообщает пресс-служба. Деньги предназначались как вознаграждение за победу организации в аукционе по поставке медицинского оборудования. Госслужащий от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа силовикам. Передача денег чиновнику происходила под контролем полицейских. Взяточник был задержан на месте преступления. В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело В отношении самой организации было возбуждено дело об административном правонарушении ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица). Суд признал организацию виновной и назначил штраф в 10 млн рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми гендиректор одной из организаций пытался передать крупную взятку чиновнику в размере больше 1 млн рублей. Должностное лицо от денег отказалось и передало информацию силовикам, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на своем сайте. «Установлено, что летом 2021 года генеральный директор указанного общества передал через посредников должностному лицу исполнительного органа государственной власти Пермского края взятку в размере свыше 1 млн рублей», — сообщает пресс-служба. Деньги предназначались как вознаграждение за победу организации в аукционе по поставке медицинского оборудования. Госслужащий от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа силовикам. Передача денег чиновнику происходила под контролем полицейских. Взяточник был задержан на месте преступления. В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело В отношении самой организации было возбуждено дело об административном правонарушении ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица). Суд признал организацию виновной и назначил штраф в 10 млн рублей.