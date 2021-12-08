Почти половине пермяков нужен психолог на работе

Около 39% пермяков хотели бы ходить к психологу на работе. Об этом исследовании URA.RU рассказали аналитики компании HeadHunter.
«19% работников из Прикамья признались, что им бы очень хотелось обсуждать свои проблемы с психологом», — сообщается в исследовании. Еще 20% тоже хотели бы обсудить свои проблемы с психологом, но заявляют, что на это нет времени.
Около четверти (27%) пермяков в опросе категорично заявили, что ничья помощь, в том числе психолога им не нужна, так как они не хотят ни с кем обсуждать свои личные проблемы. 30% заявили, что помощь психолога им не нужна, потому что им хватает родственников и друзей.
Среди жителей Пермского края, участвовавших в опросе, 82% заявили, что у них нет корпоративного психолога на работе и такими услугами они не пользуются. 10% также сообщили, что психолога у них на работе нет, но они ходят к частным специалистам. 6% заявили, что у них имеется на работе штатный психолог, но обращается к нему только 1%. Больше всех о желании проконсультироваться с психологом говорят рекламщики, маркетологи, специалисты в сфере искусства и медиа.
Около 39% пермяков хотели бы ходить к психологу на работе. Об этом исследовании URA.RU рассказали аналитики компании HeadHunter. «19% работников из Прикамья признались, что им бы очень хотелось обсуждать свои проблемы с психологом», — сообщается в исследовании. Еще 20% тоже хотели бы обсудить свои проблемы с психологом, но заявляют, что на это нет времени. Около четверти (27%) пермяков в опросе категорично заявили, что ничья помощь, в том числе психолога им не нужна, так как они не хотят ни с кем обсуждать свои личные проблемы. 30% заявили, что помощь психолога им не нужна, потому что им хватает родственников и друзей. Среди жителей Пермского края, участвовавших в опросе, 82% заявили, что у них нет корпоративного психолога на работе и такими услугами они не пользуются. 10% также сообщили, что психолога у них на работе нет, но они ходят к частным специалистам. 6% заявили, что у них имеется на работе штатный психолог, но обращается к нему только 1%. Больше всех о желании проконсультироваться с психологом говорят рекламщики, маркетологи, специалисты в сфере искусства и медиа.