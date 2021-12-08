Свердловский бизнесмен подружился с Абрамовичем. «Просто предложил пообщаться»

09 декабря 2021 в 20:04 Размер текста - 17 +

Роман Абрамович отдыхал в Дубае, когда встретился со свердловским бизнесменом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Бизнесмен из Екатеринбурга Игорь Черноголов встретил миллиардера Романа Абрамовича в отеле в Дубае, пообщался с ним и предложил приехать на турбазу Свердловской области. Об этом рассказал сам региональный предприниматель. «Я просто подошел, предложил пообщаться. Спокойно так все, как с приятелем со двора. Как будто давно знали друг друга», — рассказал Черноголов порталу Е1.ru. Он отметил, что пригласил Абрамовича на туристические базы Мариинска (Свердловская область). Олигарх согласился, уточнив что часто приезжает в Россию. Черноголов общался с Абрамовичем около 20 минут и отметил, что тот был в отеле без охраны. Роман Абрамович занимает 12 место в списке Forbes. Он входит в число 200 богатейших людей России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бизнесмен из Екатеринбурга Игорь Черноголов встретил миллиардера Романа Абрамовича в отеле в Дубае, пообщался с ним и предложил приехать на турбазу Свердловской области. Об этом рассказал сам региональный предприниматель. «Я просто подошел, предложил пообщаться. Спокойно так все, как с приятелем со двора. Как будто давно знали друг друга», — рассказал Черноголов порталу Е1.ru. Он отметил, что пригласил Абрамовича на туристические базы Мариинска (Свердловская область). Олигарх согласился, уточнив что часто приезжает в Россию. Черноголов общался с Абрамовичем около 20 минут и отметил, что тот был в отеле без охраны. Роман Абрамович занимает 12 место в списке Forbes. Он входит в число 200 богатейших людей России.