Бизнесмен из Екатеринбурга Игорь Черноголов встретил миллиардера Романа Абрамовича в отеле в Дубае, пообщался с ним и предложил приехать на турбазу Свердловской области. Об этом рассказал сам региональный предприниматель.
«Я просто подошел, предложил пообщаться. Спокойно так все, как с приятелем со двора. Как будто давно знали друг друга», — рассказал Черноголов порталу Е1.ru.
Он отметил, что пригласил Абрамовича на туристические базы Мариинска (Свердловская область). Олигарх согласился, уточнив что часто приезжает в Россию. Черноголов общался с Абрамовичем около 20 минут и отметил, что тот был в отеле без охраны.
Роман Абрамович занимает 12 место в списке Forbes. Он входит в число 200 богатейших людей России.
Бизнесмен из Екатеринбурга Игорь Черноголов встретил миллиардера Романа Абрамовича в отеле в Дубае, пообщался с ним и предложил приехать на турбазу Свердловской области. Об этом рассказал сам региональный предприниматель. «Я просто подошел, предложил пообщаться. Спокойно так все, как с приятелем со двора. Как будто давно знали друг друга», — рассказал Черноголов порталу Е1.ru. Он отметил, что пригласил Абрамовича на туристические базы Мариинска (Свердловская область). Олигарх согласился, уточнив что часто приезжает в Россию. Черноголов общался с Абрамовичем около 20 минут и отметил, что тот был в отеле без охраны. Роман Абрамович занимает 12 место в списке Forbes. Он входит в число 200 богатейших людей России.