08 декабря 2021

Свердловский бизнесмен подружился с Абрамовичем. «Просто предложил пообщаться»

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Роман Абрамович отдыхал в Дубае, когда встретился со свердловским бизнесменом Фото:

Бизнесмен из Екатеринбурга Игорь Черноголов встретил миллиардера Романа Абрамовича в отеле в Дубае, пообщался с ним и предложил приехать на турбазу Свердловской области. Об этом рассказал сам региональный предприниматель.

«Я просто подошел, предложил пообщаться. Спокойно так все, как с приятелем со двора. Как будто давно знали друг друга», — рассказал Черноголов порталу Е1.ru.

Он отметил, что пригласил Абрамовича на туристические базы Мариинска (Свердловская область). Олигарх согласился, уточнив что часто приезжает в Россию. Черноголов общался с Абрамовичем около 20 минут и отметил, что тот был в отеле без охраны.

Роман Абрамович занимает 12 место в списке Forbes. Он входит в число 200 богатейших людей России.

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Бизнесмен из Екатеринбурга Игорь Черноголов встретил миллиардера Романа Абрамовича в отеле в Дубае, пообщался с ним и предложил приехать на турбазу Свердловской области. Об этом рассказал сам региональный предприниматель. «Я просто подошел, предложил пообщаться. Спокойно так все, как с приятелем со двора. Как будто давно знали друг друга», — рассказал Черноголов порталу Е1.ru. Он отметил, что пригласил Абрамовича на туристические базы Мариинска (Свердловская область). Олигарх согласился, уточнив что часто приезжает в Россию. Черноголов общался с Абрамовичем около 20 минут и отметил, что тот был в отеле без охраны. Роман Абрамович занимает 12 место в списке Forbes. Он входит в число 200 богатейших людей России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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