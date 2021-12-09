09 декабря 2021
08 декабря 2021

Глава UTair призвал не строить гигантские аэропорты

© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция с участием губернатора в аэропорту. Пермь, аэропорт большое савино
По словам Мартиросова, пассажирам нужны «калитка и аэродром», а не гигантские залы ожидания Фото:

Генеральный директор авиакомпании Utair, председатель правления Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Андрей Мартиросов раскритиковал инвесторов за строительство гигантских аэропортов. Об этом глава Utair заявил на подкомиссии Союза промышленников и предпринимателей России по авиационной и космической деятельности.

«Сегодня при строительстве аэропортов мы — как в известной фразе Клаузевица (Карл фон Клаузевиц, 1780-1831, прусский офицер и военный писатель, автор афоризмов — прим. ред.), что военачальники готовятся к прошедшей войне», — передает слова Мартиросова РБК. По его словам, огромные помещения для пассажиров не адаптированы под текущую ситуацию.

Он заявил также, что люди не хотят длительное время находиться в аэропорту и им нужна «калитка на аэродроме», чтобы «быстрее попасть в самолет». По мнению главы югорской авиакомпании, гигантские площади, на которых размещены дорогие магазины и рестораны, могут остаться невостребованными в нынешних условиях.

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Генеральный директор авиакомпании Utair, председатель правления Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Андрей Мартиросов раскритиковал инвесторов за строительство гигантских аэропортов. Об этом глава Utair заявил на подкомиссии Союза промышленников и предпринимателей России по авиационной и космической деятельности. «Сегодня при строительстве аэропортов мы — как в известной фразе Клаузевица (Карл фон Клаузевиц, 1780-1831, прусский офицер и военный писатель, автор афоризмов — прим. ред.), что военачальники готовятся к прошедшей войне», — передает слова Мартиросова РБК. По его словам, огромные помещения для пассажиров не адаптированы под текущую ситуацию. Он заявил также, что люди не хотят длительное время находиться в аэропорту и им нужна «калитка на аэродроме», чтобы «быстрее попасть в самолет». По мнению главы югорской авиакомпании, гигантские площади, на которых размещены дорогие магазины и рестораны, могут остаться невостребованными в нынешних условиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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