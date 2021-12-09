Глава UTair призвал не строить гигантские аэропорты

10 декабря 2021 в 14:52 Размер текста - 17 +

По словам Мартиросова, пассажирам нужны «калитка и аэродром», а не гигантские залы ожидания Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Генеральный директор авиакомпании Utair, председатель правления Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Андрей Мартиросов раскритиковал инвесторов за строительство гигантских аэропортов. Об этом глава Utair заявил на подкомиссии Союза промышленников и предпринимателей России по авиационной и космической деятельности. «Сегодня при строительстве аэропортов мы — как в известной фразе Клаузевица (Карл фон Клаузевиц, 1780-1831, прусский офицер и военный писатель, автор афоризмов — прим. ред.), что военачальники готовятся к прошедшей войне», — передает слова Мартиросова РБК. По его словам, огромные помещения для пассажиров не адаптированы под текущую ситуацию. Он заявил также, что люди не хотят длительное время находиться в аэропорту и им нужна «калитка на аэродроме», чтобы «быстрее попасть в самолет». По мнению главы югорской авиакомпании, гигантские площади, на которых размещены дорогие магазины и рестораны, могут остаться невостребованными в нынешних условиях. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Генеральный директор авиакомпании Utair, председатель правления Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Андрей Мартиросов раскритиковал инвесторов за строительство гигантских аэропортов. Об этом глава Utair заявил на подкомиссии Союза промышленников и предпринимателей России по авиационной и космической деятельности. «Сегодня при строительстве аэропортов мы — как в известной фразе Клаузевица (Карл фон Клаузевиц, 1780-1831, прусский офицер и военный писатель, автор афоризмов — прим. ред.), что военачальники готовятся к прошедшей войне», — передает слова Мартиросова РБК. По его словам, огромные помещения для пассажиров не адаптированы под текущую ситуацию. Он заявил также, что люди не хотят длительное время находиться в аэропорту и им нужна «калитка на аэродроме», чтобы «быстрее попасть в самолет». По мнению главы югорской авиакомпании, гигантские площади, на которых размещены дорогие магазины и рестораны, могут остаться невостребованными в нынешних условиях.