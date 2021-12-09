Глава UTair призвал не строить гигантские аэропорты

Генеральный директор авиакомпании Utair, председатель правления Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Андрей Мартиросов раскритиковал инвесторов за строительство гигантских аэропортов. Об этом глава Utair заявил на подкомиссии Союза промышленников и предпринимателей России по авиационной и космической деятельности.
«Сегодня при строительстве аэропортов мы — как в известной фразе Клаузевица (Карл фон Клаузевиц, 1780-1831, прусский офицер и военный писатель, автор афоризмов — прим. ред.), что военачальники готовятся к прошедшей войне», — передает слова Мартиросова РБК. По его словам, огромные помещения для пассажиров не адаптированы под текущую ситуацию.
Он заявил также, что люди не хотят длительное время находиться в аэропорту и им нужна «калитка на аэродроме», чтобы «быстрее попасть в самолет». По мнению главы югорской авиакомпании, гигантские площади, на которых размещены дорогие магазины и рестораны, могут остаться невостребованными в нынешних условиях.
Генеральный директор авиакомпании Utair, председатель правления Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Андрей Мартиросов раскритиковал инвесторов за строительство гигантских аэропортов. Об этом глава Utair заявил на подкомиссии Союза промышленников и предпринимателей России по авиационной и космической деятельности. «Сегодня при строительстве аэропортов мы — как в известной фразе Клаузевица (Карл фон Клаузевиц, 1780-1831, прусский офицер и военный писатель, автор афоризмов — прим. ред.), что военачальники готовятся к прошедшей войне», — передает слова Мартиросова РБК. По его словам, огромные помещения для пассажиров не адаптированы под текущую ситуацию. Он заявил также, что люди не хотят длительное время находиться в аэропорту и им нужна «калитка на аэродроме», чтобы «быстрее попасть в самолет». По мнению главы югорской авиакомпании, гигантские площади, на которых размещены дорогие магазины и рестораны, могут остаться невостребованными в нынешних условиях.