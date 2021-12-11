Судьям России запретили использовать мат в документах

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иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, делопроизводство
Судьям запретили использовать нецензурные выражения в официальных документах Фото:

Российским судьям запретили использовать ненормативную лексику в официальных документах. Об этом сообщается в информационном письме комиссии Совета судей РФ по этике.

«Судопроизводство и делопроизводство во всех судах России осуществляются при обязательном использовании государственного языка. При использовании русского языка не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке», — сказано в информационном письме.

Данное решение принято в связи с рассмотрением факта выявления ненормативной лексики в постановлении, размещенном на сайте одного из арбитражных судов. В комиссии по этике отмечают, что использование нецензурной и ненормативной лексики в официальных документах напрямую нарушает законодательство.

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Российским судьям запретили использовать ненормативную лексику в официальных документах. Об этом сообщается в информационном письме комиссии Совета судей РФ по этике. «Судопроизводство и делопроизводство во всех судах России осуществляются при обязательном использовании государственного языка. При использовании русского языка не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке», — сказано в информационном письме. Данное решение принято в связи с рассмотрением факта выявления ненормативной лексики в постановлении, размещенном на сайте одного из арбитражных судов. В комиссии по этике отмечают, что использование нецензурной и ненормативной лексики в официальных документах напрямую нарушает законодательство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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