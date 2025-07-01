Еще один российский регион оказался под угрозой беспилотников

МЧС: в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников
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Жители Самары оказались под угрозой атаки беспилотников
Жители Самары оказались под угрозой атаки беспилотников Фото:

В Самарской области объявлен режим атаки беспилотников. С соответствующим предупреждением выступили в МЧС по региону. Это уже второй регион, где за последние минуты был объявлен соответствующий режим.

«Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Самарской области», — отмечается в министерстве. Сообщение передает telegram-канал ведомства.

До этого сообщалось об  угрозе атаки дронов в Саратовской области. Там же аэропорт ввел ограничения на полеты

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В Самарской области объявлен режим атаки беспилотников. С соответствующим предупреждением выступили в МЧС по региону. Это уже второй регион, где за последние минуты был объявлен соответствующий режим. «Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Самарской области», — отмечается в министерстве. Сообщение передает telegram-канал ведомства. До этого сообщалось об  угрозе атаки дронов в Саратовской области. Там же аэропорт ввел ограничения на полеты. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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