Еще один российский регион оказался под угрозой беспилотников

Жители Самары оказались под угрозой атаки беспилотников
В Самарской области объявлен режим атаки беспилотников. С соответствующим предупреждением выступили в МЧС по региону. Это уже второй регион, где за последние минуты был объявлен соответствующий режим.
«Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Самарской области», — отмечается в министерстве. Сообщение передает telegram-канал ведомства.
До этого сообщалось об угрозе атаки дронов в Саратовской области. Там же аэропорт ввел ограничения на полеты.
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