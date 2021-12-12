Источник: замглавы свердловского минздрава уходит в отставку

Свердловский минздрав готовится покинуть давняя сотрудница Елена Прямоносова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель свердловского министра здравоохранения Елена Прямоносова, курирующая экономические вопросы, уходит в отставку по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному минздраву. По неофициальным данным, за последнее время у чиновницы возник конфликт с руководством.

«Прямоносова написала заявление об увольнении. У нее было непонимание с [министром Андреем] Карловым. Считают, что она не хотела брать на себя ответственность за некоторые сомнительные решения, навязанные руководителем», — поделился собеседник агентства, уточнив, что процесс увольнения замминистра еще продолжается.

Пресс-атташе свердловского минздрава Константин Шестаков заявил URA.RU, что Прямоносова сейчас находится в отпуске. От каких-либо других комментариев он воздержался.

Прямоносова известна как старожил свердловского минздрава. Она возглавила один из отделов ведомства в 1998 году. В 2019-м, за год до назначения Андрея Карлова главой минздрава, Прямоносову повысили до заместителя министра. В ее ведении находятся финансовые вопросы ведомства.

Самому Карлову в последние месяцы также прочат отставку. Источники URA.RU рассказывали, что в августе министр пытался инициировать свое увольнение, просив губернатора Евгения Куйвашева вернуть его в должность главврача. Одним из претендентов на замену Карлову называют руководителя горбольницы Каменска-Уральского Роберта Соловьева.