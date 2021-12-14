Украина разрешила ввод иностранных войск на свою территорию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий войскам других стран участвовать в многонациональных учениях на территории их страны. Закон опубликован на сайте Верховной рады Украины.
«Законом утверждено решение Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях. В частности, в многонациональных учениях для подразделений Вооруженных сил», — говорится в документе.
Многонациональные учения Украина планирует провести совместно с США, Польшей, Великобританией, Румынией и другими странами. Всего на эти проекты запланировано более 290 млн рублей, 142 млн из которых пойдут на проведение учений на территории Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий войскам других стран участвовать в многонациональных учениях на территории их страны. Закон опубликован на сайте Верховной рады Украины. «Законом утверждено решение Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях. В частности, в многонациональных учениях для подразделений Вооруженных сил», — говорится в документе. Многонациональные учения Украина планирует провести совместно с США, Польшей, Великобританией, Румынией и другими странами. Всего на эти проекты запланировано более 290 млн рублей, 142 млн из которых пойдут на проведение учений на территории Украины.