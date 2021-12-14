Украина разрешила ввод иностранных войск на свою территорию

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Пикет болотников за свободу узников и свободу Украины. Екатеринбург, флаг украины
Войска других стран посетят Украину с целью межнациональных учений Фото:
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Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий войскам других стран участвовать в многонациональных учениях на территории их страны. Закон опубликован на сайте Верховной рады Украины.

«Законом утверждено решение Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях. В частности, в многонациональных учениях для подразделений Вооруженных сил», — говорится в документе.

Многонациональные учения Украина планирует провести совместно с США, Польшей, Великобританией, Румынией и другими странами. Всего на эти проекты запланировано более 290 млн рублей, 142 млн из которых пойдут на проведение учений на территории Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий войскам других стран участвовать в многонациональных учениях на территории их страны. Закон опубликован на сайте Верховной рады Украины. «Законом утверждено решение Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях. В частности, в многонациональных учениях для подразделений Вооруженных сил», — говорится в документе. Многонациональные учения Украина планирует провести совместно с США, Польшей, Великобританией, Румынией и другими странами. Всего на эти проекты запланировано более 290 млн рублей, 142 млн из которых пойдут на проведение учений на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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