Бывшая компания Чубайса отказалась признавать договоры с банками

Компания «Роснано» потребовала от нескольких российских банков признать договоры о кредитах недействительными. Госкорпорация направила досудебные претензии трем крупным банкам: Совкомбанку, Промсвязьбанку (ПСБ) и банку «Ак Барс».
«АО „Роснано“ полагает, что есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом», — написано в претензиях компании, сообщает РБК. «Роснано» ссылается на статьи Гражданского кодекса, которые «обязывают стороны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга».
Наличие претензий подтвердили два источника, близкие к банкам-кредиторам компании. Один из них назвал претензии госкомпании нелогичными, так «Роснано» продолжает исполнять свои обязательства. Другой собеседник агентства считает, что документ достаточно «формальный», поскольку, по его словам, переговоры о реструктуризации были начаты задолго до отправки претензии.
Ранее председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович сообщил о том, что финансовые проблемы госкорпорации возникли по причине того, что выстроена неправильная модель финансирования, «где венчурные проекты финансируют за счет банковских кредитов, причем очень дорогих».
Компания «Роснано» потребовала от нескольких российских банков признать договоры о кредитах недействительными. Госкорпорация направила досудебные претензии трем крупным банкам: Совкомбанку, Промсвязьбанку (ПСБ) и банку «Ак Барс». «АО „Роснано“ полагает, что есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом», — написано в претензиях компании, сообщает РБК. «Роснано» ссылается на статьи Гражданского кодекса, которые «обязывают стороны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга». Наличие претензий подтвердили два источника, близкие к банкам-кредиторам компании. Один из них назвал претензии госкомпании нелогичными, так «Роснано» продолжает исполнять свои обязательства. Другой собеседник агентства считает, что документ достаточно «формальный», поскольку, по его словам, переговоры о реструктуризации были начаты задолго до отправки претензии. Ранее председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович сообщил о том, что финансовые проблемы госкорпорации возникли по причине того, что выстроена неправильная модель финансирования, «где венчурные проекты финансируют за счет банковских кредитов, причем очень дорогих».