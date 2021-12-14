14 декабря 2021

Бывшая компания Чубайса отказалась признавать договоры с банками

© Служба новостей «URA.RU»
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Бренды ПМЭФ, роснано
«Роснано» предложило трем крупным банкам признать недействительными договоры о кредитах Фото:

Компания «Роснано» потребовала от нескольких российских банков признать договоры о кредитах недействительными. Госкорпорация направила досудебные претензии трем крупным банкам: Совкомбанку, Промсвязьбанку (ПСБ) и банку «Ак Барс».

«АО „Роснано“ полагает, что есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом», — написано в претензиях компании, сообщает РБК. «Роснано» ссылается на статьи Гражданского кодекса, которые «обязывают стороны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга».

Наличие претензий подтвердили два источника, близкие к банкам-кредиторам компании. Один из них назвал претензии госкомпании нелогичными, так «Роснано» продолжает исполнять свои обязательства. Другой собеседник агентства считает, что документ достаточно «формальный», поскольку, по его словам, переговоры о реструктуризации были начаты задолго до отправки претензии.

Ранее председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович сообщил о том, что финансовые проблемы госкорпорации возникли по причине того, что выстроена неправильная модель финансирования, «где венчурные проекты финансируют за счет банковских кредитов, причем очень дорогих».

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Компания «Роснано» потребовала от нескольких российских банков признать договоры о кредитах недействительными. Госкорпорация направила досудебные претензии трем крупным банкам: Совкомбанку, Промсвязьбанку (ПСБ) и банку «Ак Барс». «АО „Роснано“ полагает, что есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом», — написано в претензиях компании, сообщает РБК. «Роснано» ссылается на статьи Гражданского кодекса, которые «обязывают стороны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга». Наличие претензий подтвердили два источника, близкие к банкам-кредиторам компании. Один из них назвал претензии госкомпании нелогичными, так «Роснано» продолжает исполнять свои обязательства. Другой собеседник агентства считает, что документ достаточно «формальный», поскольку, по его словам, переговоры о реструктуризации были начаты задолго до отправки претензии. Ранее председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович сообщил о том, что финансовые проблемы госкорпорации возникли по причине того, что выстроена неправильная модель финансирования, «где венчурные проекты финансируют за счет банковских кредитов, причем очень дорогих».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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