Предложения Дмитрия Пумпянского поддержал президент Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гендиректор ТМК Дмитрией Пумпянский принял участие на XXX съезде союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Здесь президенту РФ Владимиру Путину сообщили рисках требований Роспотребнадзора о применении среднегодовых, а не среднесуточных показателей выбросов. В мероприятии также принял участие генеральный директор ООО «ФОРЭС» Сергей Шмотьев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».

«Из-за многократного расширения границ санитарно-защитных зон в них попали жилая и общественная застройка, садовые участки, что может потребовать выкупа земель, расселения жителей или закрытия предприятий, а ведь нам крайне важно сохранять рабочие места, обеспечивать социальную стабильность и бесперебойную работу производства», — сказал Пумпянский.

Он добавил, что промышленности нужно время для адаптации к новым условиям. А также попросил «сформировать межведомственную рабочую группу с участием Минприроды РФ, Росприроднадзора и Роспотребнадзора для отработки практики применения среднегодовых ПДК, доработки нормативной базы». Путин поддержал предложение Пумпянского.

«Любые нормативные изменения связаны не только с переоформлением документации, но очень часто зависят от технологических возможностей, найти и внедрить которые в короткий срок сложно», — рассказал Сергей Шмотьев после съезда. Он уточнил, что в интересах компании разработать наиболее экологичные решения для ведения бизнеса. Однако для выполнения соответствующих требований нужно выделить три-пять лет.

Он согласился с Дмитрием Пумпянским, который уточнил, что на современном производстве еще нет техники, которая позволяла бы достигнуть требуемых показателей предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Это связано с недавним расширением санитарно-защитных зон, в пределы которых, по новым требованиям, входят не только производственные территории, но и пространство жилой застройки.

«Нам крайне важно сохранять рабочие места, обеспечивать социальную стабильность и бесперебойную работу производства», — рассказал Пумпянский на съезде.

Президент подчеркнул, что предприятиям нужен уверенный рост, и это связано с выходом России из кризиса. Экономические показатели уже позволяют оптимистично смотреть на перспективы развития бизнеса, добавил Путин.