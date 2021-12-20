Пермский журналист добился компенсации в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека встал на сторону пермского журналиста Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Европейский суд по правам человека признал обоснованной жалобу пермского журналиста Михаила Лобанова. Ранее российские суды обязали его выплатить герою статьи компенсацию за публикацию якобы недостоверных сведений. Теперь же по решению ЕСПЧ Российская Федерация обязана выплатить Лобанову 7500 евро.

«Суд единогласно объявляет жалобу приемлемой, постановляет, что имело место нарушение статьи 10 Конвенции о защите прав человека (Свобода выражения мнения). Государство-ответчик должно выплатить заявителю в течение трех месяцев сумму, указанную в прилагаемой таблице», — сказано в решении ЕСПЧ.

Жалоба Лобанова в ЕСПЧ была связана с его публикацией в газете «Пермское новости» о бывшем замначальника инспекции Госстройнадзора Прикамья Сергее Скамрове. В статье «Развлечение для рэкетира?» Лобанов еще в 2007 году описал чиновника как «опытного преступника» и «рэкетира». В статье сообщалось о недавно возбужденном уголовном деле против Скамрова, а также говорилось о его прошлом приговоре по делу о вымогательстве и грабеже.

На момент выхода материала судимость уже была погашена, поэтому в российских судах Скамров добился взыскания с журналиста компенсации в 10 тыс. рублей. ЕСПЧ же с такой позицией не согласился. «Национальные суды не приняли во внимание позицию Европейского суда о том, что нельзя жаловаться на потерю репутации, если это является предсказуемым следствием собственных действий, таких как, например, совершение уголовного преступления», — пишет ЕСПЧ.