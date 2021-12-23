23 декабря 2021

Экс-депутата Рады обвинили в госизмене из-за связей с Белоруссией

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, прокурор, судебное заседание, суд
На депутата Рады завели уголовное дело Фото:

В Службе безопасности Украины (СБУ) возбудили уголовное дело против депутата от партии «Слуги народа» Евгения Шевченко. Его обвили в госизмене. Об этом рассказал сам депутат в соцсетях.

«Вынужден сообщить, что СБУ действительно открыло в отношении меня дело по статье 111 ККУ („Государственная измена“)», — написал Шевченко на странице Facebook и в telegram-канале. Он признался в том, что это связано с Белоруссией.

По его словам, ему инкриминируют создание «русского мира» на Украине. Однако сам Шевченко уверен, что на него завели уголовное дело по другому поводу. Депутат Рады считает, что это связано с его дружбой с Белоруссией, а украинские власти нацелены на устранение его как своего конкурента.

Экс-президента Украины Петра Порошенко заподозрили в госизмене. Уточняется, что подозрение на бывшего президента Украины подписала не генпрокурор, а некий Симоненко.

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В Службе безопасности Украины (СБУ) возбудили уголовное дело против депутата от партии «Слуги народа» Евгения Шевченко. Его обвили в госизмене. Об этом рассказал сам депутат в соцсетях. «Вынужден сообщить, что СБУ действительно открыло в отношении меня дело по статье 111 ККУ („Государственная измена“)», — написал Шевченко на странице Facebook и в telegram-канале. Он признался в том, что это связано с Белоруссией. По его словам, ему инкриминируют создание «русского мира» на Украине. Однако сам Шевченко уверен, что на него завели уголовное дело по другому поводу. Депутат Рады считает, что это связано с его дружбой с Белоруссией, а украинские власти нацелены на устранение его как своего конкурента. Экс-президента Украины Петра Порошенко заподозрили в госизмене. Уточняется, что подозрение на бывшего президента Украины подписала не генпрокурор, а некий Симоненко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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