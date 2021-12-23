Экс-депутата Рады обвинили в госизмене из-за связей с Белоруссией

24 декабря 2021 в 06:26 Размер текста - 17 +

На депутата Рады завели уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Службе безопасности Украины (СБУ) возбудили уголовное дело против депутата от партии «Слуги народа» Евгения Шевченко. Его обвили в госизмене. Об этом рассказал сам депутат в соцсетях. «Вынужден сообщить, что СБУ действительно открыло в отношении меня дело по статье 111 ККУ („Государственная измена“)», — написал Шевченко на странице Facebook и в telegram-канале. Он признался в том, что это связано с Белоруссией. По его словам, ему инкриминируют создание «русского мира» на Украине. Однако сам Шевченко уверен, что на него завели уголовное дело по другому поводу. Депутат Рады считает, что это связано с его дружбой с Белоруссией, а украинские власти нацелены на устранение его как своего конкурента. Экс-президента Украины Петра Порошенко заподозрили в госизмене. Уточняется, что подозрение на бывшего президента Украины подписала не генпрокурор, а некий Симоненко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Службе безопасности Украины (СБУ) возбудили уголовное дело против депутата от партии «Слуги народа» Евгения Шевченко. Его обвили в госизмене. Об этом рассказал сам депутат в соцсетях. «Вынужден сообщить, что СБУ действительно открыло в отношении меня дело по статье 111 ККУ („Государственная измена“)», — написал Шевченко на странице Facebook и в telegram-канале. Он признался в том, что это связано с Белоруссией. По его словам, ему инкриминируют создание «русского мира» на Украине. Однако сам Шевченко уверен, что на него завели уголовное дело по другому поводу. Депутат Рады считает, что это связано с его дружбой с Белоруссией, а украинские власти нацелены на устранение его как своего конкурента. Экс-президента Украины Петра Порошенко заподозрили в госизмене. Уточняется, что подозрение на бывшего президента Украины подписала не генпрокурор, а некий Симоненко.