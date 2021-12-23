23 декабря 2021

Екатеринбургский митрополит Кульберг объяснил неприятие QR-кодов

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Инаугурация Алексея Орлова. Екатеринбург, кульберг алексей, митрополит евгений
По словам владыки, к нему приходило много вопросов по QR-кодам Фото:
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений объяснил, почему раскритиковал систему QR-кодов. Он рассказал, что не планировал выпускать свое заявление в какой-то определенный день и готовил его продолжительное время.

«Очень много вопросов приходило, и я понял: если буду объяснять свою позицию каждому, уйдет много времени», — рассказал митрополит. По словам владыки, поэтому он и высказался по поводу вакцинации и QR-кодов в свое telegram-канале.

Ранее митрополит Евгений раскритиковал систему QR-кодов, назвав ее квазирелигией. Священнослужитель заявил, что QR-коды — это очень сомнительная мера с точки сохранения здоровья. Также он выразил сомнение, что после окончания пандемии применение QR-кодов сойдет на нет. После заявления митрополита представители КПРФ в Госдуме поддержали его мнение.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений объяснил, почему раскритиковал систему QR-кодов. Он рассказал, что не планировал выпускать свое заявление в какой-то определенный день и готовил его продолжительное время. «Очень много вопросов приходило, и я понял: если буду объяснять свою позицию каждому, уйдет много времени», — рассказал митрополит. По словам владыки, поэтому он и высказался по поводу вакцинации и QR-кодов в свое telegram-канале. Ранее митрополит Евгений раскритиковал систему QR-кодов, назвав ее квазирелигией. Священнослужитель заявил, что QR-коды — это очень сомнительная мера с точки сохранения здоровья. Также он выразил сомнение, что после окончания пандемии применение QR-кодов сойдет на нет. После заявления митрополита представители КПРФ в Госдуме поддержали его мнение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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