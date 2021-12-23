Пробки в Екатеринбурге образовались раньше часа пик Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На дорогах Екатеринбурга образовались девятибалльные пробки, которые практически парализовали движение. Об этом рассказали читатели URA.RU. Цены на такси из-за этого резко выросли.

«Город парализовало, хотя сейчас еще даже не час пик. На главных улицах движение почти полностью остановлено», — рассказал собеседник агентства.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», сплошная пробка на улице Малышева достигла пяти километров и длится почти от Объездной дороги до «Екатеринбург Арены». На такой же протяженности парализованы проспект Ленина и улица 8 Марта.

Один из городских таксистов рассказал URA.RU, что проблемы с движением наблюдались весь день, но сейчас проезд по большинству участков занимает в пять раз больше времени, чем обычно. «Ехал по городу полчаса, из них был в движении минут пять. Навигатор даже не успевает за пробками. Там, где только что показывалась свободная дорога, уже затор. И цены на такси из-за этого скачут. Если без пробок человек бы проехал за 180 рублей, то сейчас он платит 450», — рассказал таксист.

Пробки в Екатеринбурге усилились после 21 декабря, когда прошли сильные снегопады. В этот день движение было затруднено не только в центре, но и на окраинах города.

Фото: «Яндекс карты»

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