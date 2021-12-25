Россия выделит два миллиона долларов для ООН

Деньги направят в рамках проекта Глобального почвенного партнерства Фото: Официальный сайт президента Украины

Российское правительство распорядилось сделать взнос до двух миллионов долларов в фонд Организации объединенных наций (ООН). Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещено на сайте правовой информации.

«Внести в 2021 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета добровольный целевой взнос в размере до двух миллионов долларов США в фонд Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН», — говорится в документе. Деньги будут направлены на финансирование расходов проекта «Продвижение устойчивого управления почвенными ресурсами в рамках Глобального почвенного партнерства», отмечается в распоряжении.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин назвал условие для уничтожения ООН. По его мнению, организация «умрет», как только будет разрушено право вето.