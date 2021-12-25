25 декабря 2021

Россия выделит два миллиона долларов для ООН

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Официальный сайт президента Украины, оон
Деньги направят в рамках проекта Глобального почвенного партнерства Фото:

Российское правительство распорядилось сделать взнос до двух миллионов долларов в фонд Организации объединенных наций (ООН). Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещено на сайте правовой информации.

«Внести в 2021 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета добровольный целевой взнос в размере до двух миллионов долларов США в фонд Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН», — говорится в документе. Деньги будут направлены на финансирование расходов проекта «Продвижение устойчивого управления почвенными ресурсами в рамках Глобального почвенного партнерства», отмечается в распоряжении.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин назвал условие для уничтожения ООН. По его мнению, организация «умрет», как только будет разрушено право вето.

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Российское правительство распорядилось сделать взнос до двух миллионов долларов в фонд Организации объединенных наций (ООН). Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещено на сайте правовой информации. «Внести в 2021 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета добровольный целевой взнос в размере до двух миллионов долларов США в фонд Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН», — говорится в документе. Деньги будут направлены на финансирование расходов проекта «Продвижение устойчивого управления почвенными ресурсами в рамках Глобального почвенного партнерства», отмечается в распоряжении. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин назвал условие для уничтожения ООН. По его мнению, организация «умрет», как только будет разрушено право вето.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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