Предполагается, что новый небоскреб построят рядом с бизнес-центром «Высоцкий» Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Блогер Илья Варламов раскритиковал идею строительства в Екатеринбурге небоскреба-гитары рядом с БЦ «Высоцкий». Он назвал такой вариант «откровенным уродцем» и отметил, что новые постройки должны учитывать имеющуюся застройку и не отрываться от реальности. Об этом блогер рассказал на своем YouTube-канале.

«Как искусство отражает происходящее вокруг, так и архитектура. Как только архитектор отбрасывает реальность и начинает рисовать дом-ковер, дом-ракету или дом-гитару — всегда получается стопроцентная [фигня]» — говорит блогер и добавляет, что в Екатеринбурге «решили построить какого-то просто откровенного уродца».

Варламов отмечает, что архитектура должна реагировать на окружающую застройку и учитывать современные технологии. «Во-первых, это архитектура вне контекста, во-вторых, это вообще не архитектура, а какое-то детское творчество, когда дети рисуют дом-грибок. Точно такие же примитивные ассоциации. Очень хочется верить, что Екатеринбург не позволит себя изуродовать какой-то стеклянной гитарой», — возмущается Варламов.

Сам Андрей Гавриловский, который собирается строить небоскреб в виде гитары, сообщил URA.RU, что градостроительные вопросы — не компетенция блогера. «Вот это точно не Варламову решать. У нас есть градостроительный совет в Екатеринбурге, это их компетенция, а не Варламова точно. Если его позовут на совет, то тогда к его мнению прислушаемся», — уточнил Гавриловский.

Ранее девелопер Гавриловский, владеющий «Высоцким» и «Антеем», сообщил, что рядом с «Высоцким» появится новая башня. Высота башни составит от 43 до 50 этажей. По словам Гавриловского, администрация уже подписала документ о подготовке планировки земельного участка.

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