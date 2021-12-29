Источник раскрыл планы губернатора ХМАО на Новый год

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретит Новый год в кругу семьи. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству.
«Губернатор традиционно встречает Новый год с семьей, но уже в первые даты января будет находиться на работе», — сообщил инсайдер. Он также не исключил, что во время новогодних праздников может состояться заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в котором примет участие глава региона.
Собеседник URA.RU напомнил, что в 2021 году губернатор ХМАО в январские каникулы провела заседание оперштаба, затем отправилась в рабочую поездку по региону. Кроме того, она пообщалась с жителями Нягани в формате онлайн. В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало о том, как отпразднуют Новый год депутаты Госдумы, представляющие Югру. Все они также планировали встретить 1 января в кругу семьи.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретит Новый год в кругу семьи. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству. «Губернатор традиционно встречает Новый год с семьей, но уже в первые даты января будет находиться на работе», — сообщил инсайдер. Он также не исключил, что во время новогодних праздников может состояться заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в котором примет участие глава региона. Собеседник URA.RU напомнил, что в 2021 году губернатор ХМАО в январские каникулы провела заседание оперштаба, затем отправилась в рабочую поездку по региону. Кроме того, она пообщалась с жителями Нягани в формате онлайн. В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, как отпразднуют Новый год депутаты Госдумы, представляющие Югру. Все они также планировали встретить 1 января в кругу семьи.