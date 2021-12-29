Источник раскрыл планы губернатора ХМАО на Новый год

30 декабря 2021 в 19:17 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретит Новый год со своей семьей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретит Новый год в кругу семьи. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству. «Губернатор традиционно встречает Новый год с семьей, но уже в первые даты января будет находиться на работе», — сообщил инсайдер. Он также не исключил, что во время новогодних праздников может состояться заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в котором примет участие глава региона. Собеседник URA.RU напомнил, что в 2021 году губернатор ХМАО в январские каникулы провела заседание оперштаба, затем отправилась в рабочую поездку по региону. Кроме того, она пообщалась с жителями Нягани в формате онлайн. В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, как отпразднуют Новый год депутаты Госдумы, представляющие Югру. Все они также планировали встретить 1 января в кругу семьи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретит Новый год в кругу семьи. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству. «Губернатор традиционно встречает Новый год с семьей, но уже в первые даты января будет находиться на работе», — сообщил инсайдер. Он также не исключил, что во время новогодних праздников может состояться заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в котором примет участие глава региона. Собеседник URA.RU напомнил, что в 2021 году губернатор ХМАО в январские каникулы провела заседание оперштаба, затем отправилась в рабочую поездку по региону. Кроме того, она пообщалась с жителями Нягани в формате онлайн. В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, как отпразднуют Новый год депутаты Госдумы, представляющие Югру. Все они также планировали встретить 1 января в кругу семьи.