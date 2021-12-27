Депутаты Госдумы от ХМАО рассказали, как отметят Новый год

Депутаты Госдумы от Югры собираются праздновать Новый год с семьей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты Госдумы, представляющие в федеральном парламенте Югру, планируют отмечать Новый год дома, в кругу семьи. Об этом сообщили URA.RU опрошенные народные избранники.

Депутат-единоросс Павел Завальный планирует отмечать Новый год на малой родине, в Калужской области. «Я последние годы отмечаю Новый год у себя на родине, как впрочем и дни рождения. На этот раз также не буду изменять традиции. Встречу 1 января вместе с семьей», — рассказал народный избранник.

Депутат от ЛДПР, представляющий в Госдуме ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область, Евгений Марков рассказал URA.RU, что будет отмечать Новый год в Тюмени. «Отмечать буду в Тюмени, в кругу семьи. Праздновать собираемся у камина, с запахом тлеющих дров, мандаринов и шампанского. А затем планируем попутешествовать в пределах уральского федерального округа», — сообщил Марков.

Депутат от СРЗП Николай Новичков, выбранный в Госдуму от ХМАО, Кузбасса и Томской области, праздновать Новый год будет в Москве. «До 30 декабря у меня идет региональная неделя. Затем я отправлюсь домой, в Москву, чтобы отметить Новый год. Но в январе у меня снова будет региональная неделя, в рамках которой я планирую посетить и Югру», — рассказал эсер. Депутаты от «ЕР» Вадим Шувалов и Ольга Ануфриева не смогли дать комментарий, сославшись на занятость.

Ранее URA.RU сообщало, что глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов и руководитель следственного комитета Югры Михаил Мокшин собираются уехать из Ханты-Мансийска на Новый год. У полицейского генерала отпуск начинается уже 27 декабря.

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