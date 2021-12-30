30 декабря 2021

«Модный приговор» подарил детям пустые коробки на Новый год. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, презент, подарочные коробки
Дед Мороз оставил 4 мешка с пустыми подарочными коробками и уехал Фото:

Программа Первого канала «Модный приговор» отправила в РОНЦ (Российский онкологический научный центр) имени Блохина 4 мешка с пустыми коробками из-под подарков. Об этом сообщила волонтер Виктория Бирюкова.

«От „Модного приговора“ приехали Дед Мороз со Снегурочкой и артисты. А после поздравительной уличной программы Дед Мороз громко объявил в микрофон, что передает подарки детям. Оставил 4(!) мешка подарков и тут же уехал. Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все», — написала Бирюкова в своем Инстаграм.

По словам девушки, представить телепрограммы сама связалась с Бирюковой и предложила вручить детям подарки. Команда волонтеров помогла с организацией праздника. Были настроены звук, микрофоны для улицы, т. к. дети смотрели поздравление из окон больницы, все организационные расходы волонтеры взяли на себя. Однако подарков дети так и не получили.

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Программа Первого канала «Модный приговор» отправила в РОНЦ (Российский онкологический научный центр) имени Блохина 4 мешка с пустыми коробками из-под подарков. Об этом сообщила волонтер Виктория Бирюкова. «От „Модного приговора“ приехали Дед Мороз со Снегурочкой и артисты. А после поздравительной уличной программы Дед Мороз громко объявил в микрофон, что передает подарки детям. Оставил 4(!) мешка подарков и тут же уехал. Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все», — написала Бирюкова в своем Инстаграм. По словам девушки, представить телепрограммы сама связалась с Бирюковой и предложила вручить детям подарки. Команда волонтеров помогла с организацией праздника. Были настроены звук, микрофоны для улицы, т. к. дети смотрели поздравление из окон больницы, все организационные расходы волонтеры взяли на себя. Однако подарков дети так и не получили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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