Программа Первого канала «Модный приговор» отправила в РОНЦ (Российский онкологический научный центр) имени Блохина 4 мешка с пустыми коробками из-под подарков. Об этом сообщила волонтер Виктория Бирюкова.
«От „Модного приговора“ приехали Дед Мороз со Снегурочкой и артисты. А после поздравительной уличной программы Дед Мороз громко объявил в микрофон, что передает подарки детям. Оставил 4(!) мешка подарков и тут же уехал. Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все», — написала Бирюкова в своем Инстаграм.
По словам девушки, представить телепрограммы сама связалась с Бирюковой и предложила вручить детям подарки. Команда волонтеров помогла с организацией праздника. Были настроены звук, микрофоны для улицы, т. к. дети смотрели поздравление из окон больницы, все организационные расходы волонтеры взяли на себя. Однако подарков дети так и не получили.
Программа Первого канала «Модный приговор» отправила в РОНЦ (Российский онкологический научный центр) имени Блохина 4 мешка с пустыми коробками из-под подарков. Об этом сообщила волонтер Виктория Бирюкова. «От „Модного приговора“ приехали Дед Мороз со Снегурочкой и артисты. А после поздравительной уличной программы Дед Мороз громко объявил в микрофон, что передает подарки детям. Оставил 4(!) мешка подарков и тут же уехал. Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все», — написала Бирюкова в своем Инстаграм. По словам девушки, представить телепрограммы сама связалась с Бирюковой и предложила вручить детям подарки. Команда волонтеров помогла с организацией праздника. Были настроены звук, микрофоны для улицы, т. к. дети смотрели поздравление из окон больницы, все организационные расходы волонтеры взяли на себя. Однако подарков дети так и не получили.