«Модный приговор» подарил детям пустые коробки на Новый год. Видео

31 декабря 2021 в 01:57 Размер текста - 17 +

Дед Мороз оставил 4 мешка с пустыми подарочными коробками и уехал Фото: Илья Московец © URA.RU Программа Первого канала «Модный приговор» отправила в РОНЦ (Российский онкологический научный центр) имени Блохина 4 мешка с пустыми коробками из-под подарков. Об этом сообщила волонтер Виктория Бирюкова. «От „Модного приговора“ приехали Дед Мороз со Снегурочкой и артисты. А после поздравительной уличной программы Дед Мороз громко объявил в микрофон, что передает подарки детям. Оставил 4(!) мешка подарков и тут же уехал. Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все», — написала Бирюкова в своем Инстаграм. По словам девушки, представить телепрограммы сама связалась с Бирюковой и предложила вручить детям подарки. Команда волонтеров помогла с организацией праздника. Были настроены звук, микрофоны для улицы, т. к. дети смотрели поздравление из окон больницы, все организационные расходы волонтеры взяли на себя. Однако подарков дети так и не получили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Программа Первого канала «Модный приговор» отправила в РОНЦ (Российский онкологический научный центр) имени Блохина 4 мешка с пустыми коробками из-под подарков. Об этом сообщила волонтер Виктория Бирюкова. «От „Модного приговора“ приехали Дед Мороз со Снегурочкой и артисты. А после поздравительной уличной программы Дед Мороз громко объявил в микрофон, что передает подарки детям. Оставил 4(!) мешка подарков и тут же уехал. Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все», — написала Бирюкова в своем Инстаграм. По словам девушки, представить телепрограммы сама связалась с Бирюковой и предложила вручить детям подарки. Команда волонтеров помогла с организацией праздника. Были настроены звук, микрофоны для улицы, т. к. дети смотрели поздравление из окон больницы, все организационные расходы волонтеры взяли на себя. Однако подарков дети так и не получили.