Вступление Украины в НАТО противоречит интересам безопасности США и может привести в непоправимым последствиям для страны. Так считает российский сенатор Алексей Пушков.
«Членство Украины в НАТО не просто не отвечает, а противоречит интересам безопасности США. По той причине, что из-за Украины США могут оказаться втянуты в военный конфликт с Россией», — пишет Пушков в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал слова американского политолога Катрины ванден Хойвел о том, что возможное вступление Украины в альянс приведет к «глубоким историческим разногласиям внутри Украины и усилит озабоченность России».
По словам первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, практическая проблема заключается не столько в том, что Украина собирается вступить в НАТО, сколько в том, что НАТО уже «вступила» в Украину. Он поясняет, что американцы и британцы начали осваивать страну в военном отношении: там появились военные инструктора и консультанты, а также на территории Украины появились различные базы. По словам Затулина, весь этот процесс является обратимым.
Вступление Украины в НАТО противоречит интересам безопасности США и может привести в непоправимым последствиям для страны. Так считает российский сенатор Алексей Пушков. «Членство Украины в НАТО не просто не отвечает, а противоречит интересам безопасности США. По той причине, что из-за Украины США могут оказаться втянуты в военный конфликт с Россией», — пишет Пушков в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал слова американского политолога Катрины ванден Хойвел о том, что возможное вступление Украины в альянс приведет к «глубоким историческим разногласиям внутри Украины и усилит озабоченность России». По словам первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, практическая проблема заключается не столько в том, что Украина собирается вступить в НАТО, сколько в том, что НАТО уже «вступила» в Украину. Он поясняет, что американцы и британцы начали осваивать страну в военном отношении: там появились военные инструктора и консультанты, а также на территории Украины появились различные базы. По словам Затулина, весь этот процесс является обратимым.