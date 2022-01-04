04 января 2022

Сенатор Пушков назвал вступление Украины в НАТО угрозой для США

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Круглый стол в МИА
По словам Пушкова, США рискуют быть втянуты в военный конфликт с Россией Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Вступление Украины в НАТО противоречит интересам безопасности США и может привести в непоправимым последствиям для страны. Так считает российский сенатор Алексей Пушков.

«Членство Украины в НАТО не просто не отвечает, а противоречит интересам безопасности США. По той причине, что из-за Украины США могут оказаться втянуты в военный конфликт с Россией», — пишет Пушков в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал слова американского политолога Катрины ванден Хойвел о том, что возможное вступление Украины в альянс приведет к «глубоким историческим разногласиям внутри Украины и усилит озабоченность России».

По словам первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, практическая проблема заключается не столько в том, что Украина собирается вступить в НАТО, сколько в том, что НАТО уже «вступила» в Украину. Он поясняет, что американцы и британцы начали осваивать страну в военном отношении: там появились военные инструктора и консультанты, а также на территории Украины появились различные базы. По словам Затулина, весь этот процесс является обратимым.

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Вступление Украины в НАТО противоречит интересам безопасности США и может привести в непоправимым последствиям для страны. Так считает российский сенатор Алексей Пушков. «Членство Украины в НАТО не просто не отвечает, а противоречит интересам безопасности США. По той причине, что из-за Украины США могут оказаться втянуты в военный конфликт с Россией», — пишет Пушков в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал слова американского политолога Катрины ванден Хойвел о том, что возможное вступление Украины в альянс приведет к «глубоким историческим разногласиям внутри Украины и усилит озабоченность России». По словам первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, практическая проблема заключается не столько в том, что Украина собирается вступить в НАТО, сколько в том, что НАТО уже «вступила» в Украину. Он поясняет, что американцы и британцы начали осваивать страну в военном отношении: там появились военные инструктора и консультанты, а также на территории Украины появились различные базы. По словам Затулина, весь этот процесс является обратимым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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