Сенатор Пушков назвал вступление Украины в НАТО угрозой для США

05 января 2022 в 04:08 Размер текста - 17 +

По словам Пушкова, США рискуют быть втянуты в военный конфликт с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Вступление Украины в НАТО противоречит интересам безопасности США и может привести в непоправимым последствиям для страны. Так считает российский сенатор Алексей Пушков. «Членство Украины в НАТО не просто не отвечает, а противоречит интересам безопасности США. По той причине, что из-за Украины США могут оказаться втянуты в военный конфликт с Россией», — пишет Пушков в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал слова американского политолога Катрины ванден Хойвел о том, что возможное вступление Украины в альянс приведет к «глубоким историческим разногласиям внутри Украины и усилит озабоченность России». По словам первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, практическая проблема заключается не столько в том, что Украина собирается вступить в НАТО, сколько в том, что НАТО уже «вступила» в Украину. Он поясняет, что американцы и британцы начали осваивать страну в военном отношении: там появились военные инструктора и консультанты, а также на территории Украины появились различные базы. По словам Затулина, весь этот процесс является обратимым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вступление Украины в НАТО противоречит интересам безопасности США и может привести в непоправимым последствиям для страны. Так считает российский сенатор Алексей Пушков. «Членство Украины в НАТО не просто не отвечает, а противоречит интересам безопасности США. По той причине, что из-за Украины США могут оказаться втянуты в военный конфликт с Россией», — пишет Пушков в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал слова американского политолога Катрины ванден Хойвел о том, что возможное вступление Украины в альянс приведет к «глубоким историческим разногласиям внутри Украины и усилит озабоченность России». По словам первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, практическая проблема заключается не столько в том, что Украина собирается вступить в НАТО, сколько в том, что НАТО уже «вступила» в Украину. Он поясняет, что американцы и британцы начали осваивать страну в военном отношении: там появились военные инструктора и консультанты, а также на территории Украины появились различные базы. По словам Затулина, весь этот процесс является обратимым.