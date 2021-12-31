В Госдуме заявили, что НАТО «вступила» на Украину

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По словам Константина Затулина, НАТО уже осваивает территорию Украины Фото:

НАТО (Организация Североатлантического договора) фактически вступила на территорию Украины, однако этот процесс является обратимым. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Практическая проблема заключается не столько во вступлении Украины в НАТО, сколько в том, что НАТО уже „вступила“ в Украину. Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину. Там появились инструктора, консультанты, военные, там создаются различные базы, на территории, которая непосредственно к нам примыкает. Все это обратимо при желании», — сказал Затулин в беседе с РИА «Новости».

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что американцы не намерены размещать на Украине наступательное вооружение. В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина превращается в военный плацдарм НАТО, пишет RT. Байден также предложил президенту России Владимиру Путину дипломатически решить украинский вопрос, сообщает «Дни.ру».

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НАТО (Организация Североатлантического договора) фактически вступила на территорию Украины, однако этот процесс является обратимым. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Практическая проблема заключается не столько во вступлении Украины в НАТО, сколько в том, что НАТО уже „вступила“ в Украину. Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину. Там появились инструктора, консультанты, военные, там создаются различные базы, на территории, которая непосредственно к нам примыкает. Все это обратимо при желании», — сказал Затулин в беседе с РИА «Новости». Ранее президент США Джо Байден сообщил, что американцы не намерены размещать на Украине наступательное вооружение. В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина превращается в военный плацдарм НАТО, пишет RT. Байден также предложил президенту России Владимиру Путину дипломатически решить украинский вопрос, сообщает «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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