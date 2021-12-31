В Госдуме заявили, что НАТО «вступила» на Украину

31 декабря 2021 в 17:29 Размер текста - 17 +

По словам Константина Затулина, НАТО уже осваивает территорию Украины Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua НАТО (Организация Североатлантического договора) фактически вступила на территорию Украины, однако этот процесс является обратимым. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Практическая проблема заключается не столько во вступлении Украины в НАТО, сколько в том, что НАТО уже „вступила“ в Украину. Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину. Там появились инструктора, консультанты, военные, там создаются различные базы, на территории, которая непосредственно к нам примыкает. Все это обратимо при желании», — сказал Затулин в беседе с РИА «Новости». Ранее президент США Джо Байден сообщил, что американцы не намерены размещать на Украине наступательное вооружение. В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина превращается в военный плацдарм НАТО, пишет RT. Байден также предложил президенту России Владимиру Путину дипломатически решить украинский вопрос, сообщает «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

НАТО (Организация Североатлантического договора) фактически вступила на территорию Украины, однако этот процесс является обратимым. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Практическая проблема заключается не столько во вступлении Украины в НАТО, сколько в том, что НАТО уже „вступила“ в Украину. Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину. Там появились инструктора, консультанты, военные, там создаются различные базы, на территории, которая непосредственно к нам примыкает. Все это обратимо при желании», — сказал Затулин в беседе с РИА «Новости». Ранее президент США Джо Байден сообщил, что американцы не намерены размещать на Украине наступательное вооружение. В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина превращается в военный плацдарм НАТО, пишет RT. Байден также предложил президенту России Владимиру Путину дипломатически решить украинский вопрос, сообщает «Дни.ру».