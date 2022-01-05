СМИ: протестами в Казахстане руководят из Украины

Глава запрещенного в республике оппозиционного объединения «Демократический выбор Казахстана», экс-банкир и оппозиционер Мухтар Аблязов призвал «координировать действия» оппозиционеров. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.
Номера, которые опубликовал Аблязов, имеют коды украинских операторов. Помимо этого, он предложил силовикам перейти на сторону народа. «Вы сможете занять достойное место в нашем обществе в демократическом Казахстане. Переходите на сторону народа, и мы быстро добьемся перемен», — написал Аблязов.
Ранее в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на бензин. В двух регионах страны ввели режим ЧП и комендантский час, пишет RT. Помимо этого, в стране ввели госрегулирование цен на бензин, газ и дизель на следующие шесть месяцев, уточняет телеканал 360.
Глава запрещенного в республике оппозиционного объединения «Демократический выбор Казахстана», экс-банкир и оппозиционер Мухтар Аблязов призвал «координировать действия» оппозиционеров. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте. Номера, которые опубликовал Аблязов, имеют коды украинских операторов. Помимо этого, он предложил силовикам перейти на сторону народа. «Вы сможете занять достойное место в нашем обществе в демократическом Казахстане. Переходите на сторону народа, и мы быстро добьемся перемен», — написал Аблязов. Ранее в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на бензин. В двух регионах страны ввели режим ЧП и комендантский час, пишет RT. Помимо этого, в стране ввели госрегулирование цен на бензин, газ и дизель на следующие шесть месяцев, уточняет телеканал 360.