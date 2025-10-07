В ночь на 7 октября силы противовоздушной обороны отразили попытку атаки украинских беспилотников на территорию Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Шолоховском районе», — говорится в сообщении telegram-канала губернатора Слюсаря. По его заявлению, разрушений и пострадавших нет.
Ранее политолог Андрей Кошкин массированную атаку ВСУ в ночь на 6 сентября с политическими событиями в мире, о чем писал RT. Только в ночь на 6 октября был сбит 251 беспилотник, а также несколько снарядов HIMARS и ракету «Нептун». По мнению Кошкина, это связано с предстоящим 10 октября заседанием Нобелевского комитета по вопросу присвоения премии мира.
