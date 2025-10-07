В Госдуме рассказали, как сэкономить на отоплении и других коммунальных платежах

В Госдуме посоветовали россиянам заключать энергосервисный контракт
Жители могут снизить расходы на коммунальные услуги, заключив энергосервисный контракт. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью «Парламентской газете». Она считает, что внимание следует уделять не столько тарифам, сколько самим платежам, которые зависят от объема потребляемых ресурсов.

«Собственникам нужно мобилизоваться и проводить мероприятия по энергосбережению. Хороший способ — заключить энергосервисный контракт», — посоветовала Разворотнева.

Эксперт указывает, что завышенные суммы в квитанциях зачастую связаны с нарушениями теплового режима: в жилые дома подается избыточное количество тепла, через межпанельные швы происходит утечка, а в подвальных помещениях возможны протечки труб. По ее словам, в рамках энергосервисного контракта подрядная организация сама модернизирует системы тепло- и водоснабжения, а затем окупит расходы за счет сэкономленных средств. После этого жители начнут платить меньше. 

С 1 июля 2025 года в России тарифы на коммунальные услуги выросли в среднем на 11,9%, а также изменился порядок начисления платы за отопление. Теперь оплата взимается только за фактически отапливаемые помещения, а платежи распределяются на отопительный сезон. Власти и эксперты советуют жителям использовать энергосберегающие технологии и устанавливать индивидуальные приборы учета, чтобы снизить расходы на фоне продолжающегося роста тарифов.

