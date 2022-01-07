07 января 2022

Киевский аналитик заявил, что Запад разрушит Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Украину не хотят включать в ЕС и НАТО, считает киевский политаналитик Сергей Лозовский Фото:

Страны Запада собираются нанести максимальный ущерб Украине и разрушить ее, поскольку она находится в поле интересов России. Такое заявление сделал киевский политический аналитик Сергей Лозовский.

«Отношения с нашими западными заклятыми друзьями зиждутся на том, что веками в Украине видели ту или иную форму опасности, ввиду того, что Украина, так или иначе, в орбите России, которая является постоянным врагом для Запада — разрушить этот „Карфаген“, поскольку без Украины Россия считается неполной», — заявил Лозовский в эфире youtube-канала «Первый казацкий».

По мнению аналитика, Запад не стремиться решить вопрос о включении Украины в Евросоюз и НАТО, поскольку она не находится в сфере долгосрочных отношений с западными странами. «Иначе мы бы уже давно были в ЕС и НАТО», — заключил Лозовский.

С мнением киевского аналитика согласен российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, вступление Украины в НАТО противоречит интересам безопасности США и может привести в непоправимым последствиям для страны. А украинский посол в Берлине Андрей Мельник уверен, что в Европе забыли о стремлении Украины войти в Евросоюз, передает RT.

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Страны Запада собираются нанести максимальный ущерб Украине и разрушить ее, поскольку она находится в поле интересов России. Такое заявление сделал киевский политический аналитик Сергей Лозовский. «Отношения с нашими западными заклятыми друзьями зиждутся на том, что веками в Украине видели ту или иную форму опасности, ввиду того, что Украина, так или иначе, в орбите России, которая является постоянным врагом для Запада — разрушить этот „Карфаген“, поскольку без Украины Россия считается неполной», — заявил Лозовский в эфире youtube-канала «Первый казацкий». По мнению аналитика, Запад не стремиться решить вопрос о включении Украины в Евросоюз и НАТО, поскольку она не находится в сфере долгосрочных отношений с западными странами. «Иначе мы бы уже давно были в ЕС и НАТО», — заключил Лозовский. С мнением киевского аналитика согласен российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, вступление Украины в НАТО противоречит интересам безопасности США и может привести в непоправимым последствиям для страны. А украинский посол в Берлине Андрей Мельник уверен, что в Европе забыли о стремлении Украины войти в Евросоюз, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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