Киевский аналитик заявил, что Запад разрушит Украину

08 января 2022 в 09:59 Размер текста - 17 +

Украину не хотят включать в ЕС и НАТО, считает киевский политаналитик Сергей Лозовский Фото: Официальный сайт президента Украины Страны Запада собираются нанести максимальный ущерб Украине и разрушить ее, поскольку она находится в поле интересов России. Такое заявление сделал киевский политический аналитик Сергей Лозовский. «Отношения с нашими западными заклятыми друзьями зиждутся на том, что веками в Украине видели ту или иную форму опасности, ввиду того, что Украина, так или иначе, в орбите России, которая является постоянным врагом для Запада — разрушить этот „Карфаген“, поскольку без Украины Россия считается неполной», — заявил Лозовский в эфире youtube-канала «Первый казацкий». По мнению аналитика, Запад не стремиться решить вопрос о включении Украины в Евросоюз и НАТО, поскольку она не находится в сфере долгосрочных отношений с западными странами. «Иначе мы бы уже давно были в ЕС и НАТО», — заключил Лозовский. С мнением киевского аналитика согласен российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, вступление Украины в НАТО противоречит интересам безопасности США и может привести в непоправимым последствиям для страны. А украинский посол в Берлине Андрей Мельник уверен, что в Европе забыли о стремлении Украины войти в Евросоюз, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны Запада собираются нанести максимальный ущерб Украине и разрушить ее, поскольку она находится в поле интересов России. Такое заявление сделал киевский политический аналитик Сергей Лозовский. «Отношения с нашими западными заклятыми друзьями зиждутся на том, что веками в Украине видели ту или иную форму опасности, ввиду того, что Украина, так или иначе, в орбите России, которая является постоянным врагом для Запада — разрушить этот „Карфаген“, поскольку без Украины Россия считается неполной», — заявил Лозовский в эфире youtube-канала «Первый казацкий». По мнению аналитика, Запад не стремиться решить вопрос о включении Украины в Евросоюз и НАТО, поскольку она не находится в сфере долгосрочных отношений с западными странами. «Иначе мы бы уже давно были в ЕС и НАТО», — заключил Лозовский. С мнением киевского аналитика согласен российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, вступление Украины в НАТО противоречит интересам безопасности США и может привести в непоправимым последствиям для страны. А украинский посол в Берлине Андрей Мельник уверен, что в Европе забыли о стремлении Украины войти в Евросоюз, передает RT.