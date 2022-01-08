WP: США готовы обсуждать с РФ волнующее размещение ракет Европе

09 января 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

Американская сторона намерена действовать по принципу взаимности на переговорах с Россией Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Представители США планируют на предстоящих переговорах с российскими коллегами обсудить размещение ракет и масштабы военных учений в Европе. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источников в американском правительстве. По мнению одного из неназванных чиновников, помимо вопроса о расширении НАТО на восток с целью включить в состав альянса Украину, вероятно, будет обсуждаться тема размещения ракет на территории Европы. Также сообщается, что американские представители готовы обсудить масштабы военных учений, проводимых на территории европейских государств, граничащих с РФ. Источники газеты в правительстве США добавили, что в их планах действовать по принципу взаимности, потому между США и Россией не будут заключены сделки, если российская сторона не захочет обсуждать беспокойства американцев. Отмечается, что для США является приоритетом ситуация на Украине и ее деэскалация. Ранее URA.RU сообщало, что МИД РФ предложило странам НАТО «мирный договор». Переговоры России и США запланированы на 10 января. В МИД РФ заявили об обеспокоенности из-за милитаризации Украины странами НАТО и проведения учений вблизи российских границ, передают «Дни.ру». В США заявили об отказе вывозить ядерное оружие из стран НАТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Представители США планируют на предстоящих переговорах с российскими коллегами обсудить размещение ракет и масштабы военных учений в Европе. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источников в американском правительстве. По мнению одного из неназванных чиновников, помимо вопроса о расширении НАТО на восток с целью включить в состав альянса Украину, вероятно, будет обсуждаться тема размещения ракет на территории Европы. Также сообщается, что американские представители готовы обсудить масштабы военных учений, проводимых на территории европейских государств, граничащих с РФ. Источники газеты в правительстве США добавили, что в их планах действовать по принципу взаимности, потому между США и Россией не будут заключены сделки, если российская сторона не захочет обсуждать беспокойства американцев. Отмечается, что для США является приоритетом ситуация на Украине и ее деэскалация. Ранее URA.RU сообщало, что МИД РФ предложило странам НАТО «мирный договор». Переговоры России и США запланированы на 10 января. В МИД РФ заявили об обеспокоенности из-за милитаризации Украины странами НАТО и проведения учений вблизи российских границ, передают «Дни.ру». В США заявили об отказе вывозить ядерное оружие из стран НАТО.