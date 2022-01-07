В США отказались вывести ядерное оружие из стран НАТО

08 января 2022 в 06:36 Размер текста - 17 +

НАТО — ядерный альянс, сообщили в Госдепе США Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В Госдепе США назвали «проблематичным» призыв РФ вывести ядерное оружие с территорий стран-союзниц по НАТО. С соответствующим заявлением выступила высокопоставленный представитель Госдепартамента. «Это будет проблематично для США. Мы подтверждаем, что пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом», — приводит сообщение должностного лица РИА «Новости». Ранее лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции, — выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, указано, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Такое вооружение должно служить в оборонительных целях, для сдерживания агрессии и предотвращения войны. Стороны договора готовы к поиску дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, а также предотвращать гонку вооружений. В среду, 12 января, будет проходить заседание совета Россия-НАТО. Согласно заявлению пресс-службы НАТО, диалог будет основан на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже анонсировал темы переговоров. Стороны обсудят вопросы по поводу военной безопасности в Европе и текущей обстановки на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдепе США назвали «проблематичным» призыв РФ вывести ядерное оружие с территорий стран-союзниц по НАТО. С соответствующим заявлением выступила высокопоставленный представитель Госдепартамента. «Это будет проблематично для США. Мы подтверждаем, что пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом», — приводит сообщение должностного лица РИА «Новости». Ранее лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции, — выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, указано, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Такое вооружение должно служить в оборонительных целях, для сдерживания агрессии и предотвращения войны. Стороны договора готовы к поиску дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, а также предотвращать гонку вооружений. В среду, 12 января, будет проходить заседание совета Россия-НАТО. Согласно заявлению пресс-службы НАТО, диалог будет основан на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже анонсировал темы переговоров. Стороны обсудят вопросы по поводу военной безопасности в Европе и текущей обстановки на Украине.