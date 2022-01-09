В ХМАО на 5,3% выросли взносы на капремонт

10 января 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

Решение ввести ежегодную индексацию взносов принято еще в 2019 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО повысили взносы на капитальный ремонт на 5,3%. Об этом URA.RU рассказали в фонде «Югорском фонде капитального ремонта. «Рост платежей на капремонт в размере 5,3% был установлен в соответствии с рекомендованными Минэкономразвития России прогнозными индексами-дефляторами по отрасли „Строительство“. Для примера, с января 2022 года увеличение платы по взносам на капитальный ремонт за квартиру площадью 60 кв. м. составит около 40 рублей в месяц», — говорится в сообщении. Уточняется, что с 2014 по 2020 год размеры взносов за капитальный ремонт не индексировались, при этом за восемь лет стройматериалы для производства работ подорожали в среднем на 20%. Решение ввести ежегодную индексацию взносов капремонта было принято еще в 2019 году, а первое повышение на 4,1% произошло в феврале 2021. Платежки с новыми тарифами жители многоквартирников получат в конце января — в начале февраля. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сорван план по капремонту жилых домов. Работы не смогли провести в 108 многоквартирниках по причине недопусков в жилые помещения и приостановок выполнения работ из-за пандемии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО повысили взносы на капитальный ремонт на 5,3%. Об этом URA.RU рассказали в фонде «Югорском фонде капитального ремонта. «Рост платежей на капремонт в размере 5,3% был установлен в соответствии с рекомендованными Минэкономразвития России прогнозными индексами-дефляторами по отрасли „Строительство“. Для примера, с января 2022 года увеличение платы по взносам на капитальный ремонт за квартиру площадью 60 кв. м. составит около 40 рублей в месяц», — говорится в сообщении. Уточняется, что с 2014 по 2020 год размеры взносов за капитальный ремонт не индексировались, при этом за восемь лет стройматериалы для производства работ подорожали в среднем на 20%. Решение ввести ежегодную индексацию взносов капремонта было принято еще в 2019 году, а первое повышение на 4,1% произошло в феврале 2021. Платежки с новыми тарифами жители многоквартирников получат в конце января — в начале февраля. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сорван план по капремонту жилых домов. Работы не смогли провести в 108 многоквартирниках по причине недопусков в жилые помещения и приостановок выполнения работ из-за пандемии.