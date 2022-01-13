13 января 2022

Нового главврача свердловского онкодиспансера ждет проблема

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, прием больных, врач, руки врача
Кандидатура Бориса Мейлаха не понравилась коллективу медучреждения Фото:

Выстраивание взаимоотношений с коллективом станет главной задачей нового руководителя Свердловского областного онкологического диспансера Бориса Мейлаха. Кандидатура Мейлаха согласовывается в правительстве Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах.

«Мейлаха назначили после увольнения Елишева, которого очень любит коллектив. Работники онкоцентра очень насторожено относятся к Мейлаху из-за той репутации, которая сложилась о нем. В медицинских кругах считается, что характер у него не подарок. Придется ему очень постараться, чтобы завоевать доверие коллектива», — поделился собеседник агентства.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу регионального минздрава. Там попросили обратиться в пресс-службу губернатора. Туда был направлен запрос. «В настоящее время назначен исполняющий обязанности главного врача больницы. Под его руководством медицинское учреждение работает в плановом порядке. О принятии решения о назначении главного врача пока говорить преждевременно», — ответили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что региональный минздрав отправил в отставку главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Владимира Елишева. Сотрудники и пациенты медучреждения написали открытое письмо губернатору региона Евгению Куйвашеву. В обращении коллектив назвал своего экс-начальника «флагманом» и попросили сохранить его на рабочем месте.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Выстраивание взаимоотношений с коллективом станет главной задачей нового руководителя Свердловского областного онкологического диспансера Бориса Мейлаха. Кандидатура Мейлаха согласовывается в правительстве Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах. «Мейлаха назначили после увольнения Елишева, которого очень любит коллектив. Работники онкоцентра очень насторожено относятся к Мейлаху из-за той репутации, которая сложилась о нем. В медицинских кругах считается, что характер у него не подарок. Придется ему очень постараться, чтобы завоевать доверие коллектива», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу регионального минздрава. Там попросили обратиться в пресс-службу губернатора. Туда был направлен запрос. «В настоящее время назначен исполняющий обязанности главного врача больницы. Под его руководством медицинское учреждение работает в плановом порядке. О принятии решения о назначении главного врача пока говорить преждевременно», — ответили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что региональный минздрав отправил в отставку главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Владимира Елишева. Сотрудники и пациенты медучреждения написали открытое письмо губернатору региона Евгению Куйвашеву. В обращении коллектив назвал своего экс-начальника «флагманом» и попросили сохранить его на рабочем месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...