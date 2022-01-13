Нового главврача свердловского онкодиспансера ждет проблема

14 января 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Кандидатура Бориса Мейлаха не понравилась коллективу медучреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выстраивание взаимоотношений с коллективом станет главной задачей нового руководителя Свердловского областного онкологического диспансера Бориса Мейлаха. Кандидатура Мейлаха согласовывается в правительстве Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах. «Мейлаха назначили после увольнения Елишева, которого очень любит коллектив. Работники онкоцентра очень насторожено относятся к Мейлаху из-за той репутации, которая сложилась о нем. В медицинских кругах считается, что характер у него не подарок. Придется ему очень постараться, чтобы завоевать доверие коллектива», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу регионального минздрава. Там попросили обратиться в пресс-службу губернатора. Туда был направлен запрос. «В настоящее время назначен исполняющий обязанности главного врача больницы. Под его руководством медицинское учреждение работает в плановом порядке. О принятии решения о назначении главного врача пока говорить преждевременно», — ответили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что региональный минздрав отправил в отставку главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Владимира Елишева. Сотрудники и пациенты медучреждения написали открытое письмо губернатору региона Евгению Куйвашеву. В обращении коллектив назвал своего экс-начальника «флагманом» и попросили сохранить его на рабочем месте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Выстраивание взаимоотношений с коллективом станет главной задачей нового руководителя Свердловского областного онкологического диспансера Бориса Мейлаха. Кандидатура Мейлаха согласовывается в правительстве Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах. «Мейлаха назначили после увольнения Елишева, которого очень любит коллектив. Работники онкоцентра очень насторожено относятся к Мейлаху из-за той репутации, которая сложилась о нем. В медицинских кругах считается, что характер у него не подарок. Придется ему очень постараться, чтобы завоевать доверие коллектива», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу регионального минздрава. Там попросили обратиться в пресс-службу губернатора. Туда был направлен запрос. «В настоящее время назначен исполняющий обязанности главного врача больницы. Под его руководством медицинское учреждение работает в плановом порядке. О принятии решения о назначении главного врача пока говорить преждевременно», — ответили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что региональный минздрав отправил в отставку главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Владимира Елишева. Сотрудники и пациенты медучреждения написали открытое письмо губернатору региона Евгению Куйвашеву. В обращении коллектив назвал своего экс-начальника «флагманом» и попросили сохранить его на рабочем месте.