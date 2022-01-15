Разведка Украины: у России появился предлог для вторжения

Утечку аммиака зафиксировали на ПАО «Концерн Стирол», сообщили в минобороны Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Россия может использовать утечку химических веществ в городе Горловке, который контролируется самопровозглашенной Донецкой Народной республикой, как повод для «вторжения». Об это заявили в Главном управлении разведки министерства обороны Украины. Выброс химикатов произошел на ПАО «Концерн Стирол» — там зафиксировали утечку аммиака.

«14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО „Концерн Стирол“ доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности осуществляется утечка в атмосферу ядовитых веществ. Техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства», — сообщает Главное управление разведки минобороны Украины на своей странице в Facebook.

Утечка аммиака может привести к экологической катастрофе на востоке Украины, заявили в военном ведомстве. По мнению Главного управления разведки, в выбросе химикатов виновата «российская оккупационная администрация».

Ранее американский телеканал CNN и ряд других иностранных СМИ сообщили, что Россия готовит провокацию «для вторжения на Украину». По данным неназванного американского чиновника, Москвы заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе. Якобы они должны организовать саботаж с помощью взрывчатки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это материалы ничем не подтверждены и носят голословный характер.

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