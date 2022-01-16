Пермский онкодиспансер и ЧОП накажут за сговор

Соглашение медучреждения и ЧОП ограничило конкуренцию на рынке охранных услуг по версии УФАС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский онкодиспансер и частное охранное предприятие будут оштрафованы за сговор. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Пермского края, поддержавший решение пермских антимонопольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

«В УФАС поступило обращение с указанием на наличие возможных признаков нарушения антимонопольного законодательства при заключении краевым онкодиспансером договоров на оказание охранных услуг без проведения торгов. В ходе проверки выяснилось, что ГБУ ПК „Пермский краевой онкологический диспансер“ заключило с охранным предприятием как с единственным поставщиком 17 контрактов на общую сумму около 1,4 млн. рублей», — рассказали в управлении.

В медучреждении пояснили сотрудникам УФАС, что заключение этих договоров было связано с истекшим сроком предыдущего контракта. А подготовка проведения закупки по всем правилам заняла бы длительное время.

Закон о контрактной системе на тот момент предусматривал возможность проведения закупки малого объема (до 100 тысяч рублей) у единственного поставщика, но в исключительном случае — при отсутствии конкурентного рынка, когда невозможно провести конкурентный отбор. Но данная закупка была совершена на сумму 1,4 млн. УФАС выявило, что закупка была искусственно раздроблена на 17 самостоятельных контрактов, чтобы каждый контракт оказался на сумму меньше 100 тысяч. Да и ЧОП был не единственным в регионе.

«В период проведения закупки в Пермском крае действовало более 400 лицензированных охранных организаций. Следовательно, рынок охранных услуг являлся конкурентным. Проведение конкурса в данном случае могло привлечь к закупке большее количество участников и установлению более низкой цены, что соответствовало бы принципу эффективного использования бюджетных средств», — пояснил заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин.

За заключение соглашения, ограничивающего конкуренцию, ЧОП «Гром» и онкодиспансер будут привлечены к административной ответственности. Руководителей охранного предприятия и медицинского учреждения ждут штрафы.

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