Путин поручил Минтруду объяснить недостаток помощи пенсионерам

Президент России Владимир Путин потребовал от Минтруда РФ проанализировать, почему в 2021 году уровень помощи пенсионерам не достиг запланированных показателей. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации проанализировать причины недостижения в 2021 году изначально запланированных показателей, касающейся охвата граждан старшего возраста и инвалидов социальными услугами. Также обеспечить реализацию дополнительных мер в целях исправления сложившейся ситуации и достижения этих показателей», — сказано на сайте Кремля.
Ответственным за выполнение данного поручения президента был назначен глава Минтруда Антон Котяков. Доклад должен быть представлен до 25 января 2022 года.
Ранее Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня реальной инфляции — на 8,6%. Материнский капитал и ряд социальных пособий также будут проиндексированы по уровню фактической инфляции, пишет RT.
Президент России Владимир Путин потребовал от Минтруда РФ проанализировать, почему в 2021 году уровень помощи пенсионерам не достиг запланированных показателей. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля. «Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации проанализировать причины недостижения в 2021 году изначально запланированных показателей, касающейся охвата граждан старшего возраста и инвалидов социальными услугами. Также обеспечить реализацию дополнительных мер в целях исправления сложившейся ситуации и достижения этих показателей», — сказано на сайте Кремля. Ответственным за выполнение данного поручения президента был назначен глава Минтруда Антон Котяков. Доклад должен быть представлен до 25 января 2022 года. Ранее Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня реальной инфляции — на 8,6%. Материнский капитал и ряд социальных пособий также будут проиндексированы по уровню фактической инфляции, пишет RT.