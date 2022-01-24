«Омикрон» заразнее других штаммов коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса «Омикрон» был выявлен в конце ноября 2021 года в нескольких странах Южной Африки. На данный момент штамм выявлен почти во всех странах мира, а вирусологи называют его самым заразным из существующих. URA.RU приводит главные симптомы и особенности «омикрон»-штамма.