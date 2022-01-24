Новый штамм коронавируса «Омикрон» был выявлен в конце ноября 2021 года в нескольких странах Южной Африки. На данный момент штамм выявлен почти во всех странах мира, а вирусологи называют его самым заразным из существующих. URA.RU приводит главные симптомы и особенности «омикрон»-штамма.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что симптомы штамма «Омикрон» очень схожи с гриппом. По его словам, у зараженных «Омикроном» наблюдается першение в горле, повышение температуры до 38 градусов и мышечные боли;
По данным Роспотребнадзора, инкубационный период при заражении «омикрон»-штаммом может составлять от одного до шести дней. При этом чаще всего инкубационный период составляет три-шесть дней. Врач больницы имени Филатова (Москва) Валерий Вечорко отметил, что в последнее время инкубационный период «Омикрона» резко сократился до 1—3 дней;
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что пожилые люди и пациенты с хроническими патологиями наиболее уязвимы для «омикрон»-штамма. Она уточнила, что привитые и переболевшие люди также могут заразиться «Омикроном»;
Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков сообщил, что «омикрон»-штамм значительно заразнее «Дельты». По словам Крючккова, волна «Омикрона» в России пройдет наиболее тяжело;
Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов заявил, что из-за штамма «Омикрон» в России может произойти резкий подъем заболеваемости, до 100 тысяч человек в день;
На данный момент «омикрон»-штамм выявлен в 64 регионах России. Всего в России омикрон-штаммом заражены 42,8% от общего числа случаев COVID;
В России запускают производство тестов, которые различают все разновидности COVID-19, включая «омикрон»-штамм, всего за 15 минут. При этом существующие на сегодняшний день в России экспресс- и ПЦР-тесты показывают только факт наличия коронавируса, но не определяют его штамм, сообщил «Газете.Ru» заслуженный врач РФ Михаил Каган.
Иммунолог Николай Крючков также рассказал, как выявить «Омикрон» у детей. Первым признаком заражения «омикрон»-штаммом коронавируса является изменение образа жизни ребенка и его отказ от привычных предпочтений.
По мнению профессора вирусологии Александра Чепурнова, пик заболеваемости «Омикроном» в России придется на февраль 2022 года. Дальше заболеваемость пойдет на спад;
Новый штамм коронавируса «Омикрон» был выявлен в конце ноября 2021 года в нескольких странах Южной Африки. На данный момент штамм выявлен почти во всех странах мира, а вирусологи называют его самым заразным из существующих. URA.RU приводит главные симптомы и особенности «омикрон»-штамма.