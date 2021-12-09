09 декабря 2021

В Роспотребнадзоре назвали отличия симптомов штамма «Омикрон»

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По словам Татьяны Руженцовой, симптоматика «Омикрона» развивается быстрее, чем у других штаммов Фото:
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Коронавирус COVID-19

Зараженные штаммом коронавируса «Омикрон» почти не жалуются на потерю запахов и нарушения вкусов. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ Эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«В отличие от „дельта“-штамма и других, ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания», — передает слова Татьяны Руженцовой РИА «Новости». По ее словам, имеются данные, что симптоматика «Омикрона» развивается быстрее.

Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина отметила, что большинство заболевших штаммом «Омикрон» — молодые люди в возрасте 20-30 лет. Она добавила, что есть высокая вероятность, что среди россиян ситуация может быть другой.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали об основных симптомах заражения штаммом «Омикрон». Глава Минздрава РФ рассказал о течении болезни у россиян, заразившихся «Омикроном», передает «Национальная служба новостей».

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Зараженные штаммом коронавируса «Омикрон» почти не жалуются на потерю запахов и нарушения вкусов. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ Эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. «В отличие от „дельта“-штамма и других, ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания», — передает слова Татьяны Руженцовой РИА «Новости». По ее словам, имеются данные, что симптоматика «Омикрона» развивается быстрее. Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина отметила, что большинство заболевших штаммом «Омикрон» — молодые люди в возрасте 20-30 лет. Она добавила, что есть высокая вероятность, что среди россиян ситуация может быть другой. Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали об основных симптомах заражения штаммом «Омикрон». Глава Минздрава РФ рассказал о течении болезни у россиян, заразившихся «Омикроном», передает «Национальная служба новостей».
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