Иммунолог назвал главную цель «Омикрона» в организме человека

17 января 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

COVID-19 стал лучше размножаться в слизистых верхних дыхательных путей зараженных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Лабораторные исследования японских ученых показали, что штамм коронавируса «Омикрон» лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, что может объяснять его легкую форму заболевания. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «По свойствам „Омикрона“ появляются неплохие данные. В частности, есть лабораторная японская работа, которая показывает, что „Омикрон“ лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, и сильно хуже — в легких, по сравнению с „Дельтой“. Это может частично объяснять низкую патогенность „Омикрон“-линии», — сказал URA.RU Николай Крючков. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU выразил мнение, что подобное свойство «Омикрона» является одним из самых важных с точки зрения снижения патогенности вируса. «Это очень важное изменение. Оно делает этот вирус менее патогенным. Воспаление легких, тяжелая легочная патология при этом вирусе возникает реже, чем при „Дельте“ и других», — заявил специалист. При этом, подчеркнул вирусолог, большое число заражений нивелирует его сниженную летальность. «Он сейчас заражает огромное количество людей и даже при небольшом проценте летальности, много смертей. Поэтому отнести его к простудным инфекциям пока еще нельзя», — подытожил Альтштейн. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лабораторные исследования японских ученых показали, что штамм коронавируса «Омикрон» лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, что может объяснять его легкую форму заболевания. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «По свойствам „Омикрона“ появляются неплохие данные. В частности, есть лабораторная японская работа, которая показывает, что „Омикрон“ лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, и сильно хуже — в легких, по сравнению с „Дельтой“. Это может частично объяснять низкую патогенность „Омикрон“-линии», — сказал URA.RU Николай Крючков. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU выразил мнение, что подобное свойство «Омикрона» является одним из самых важных с точки зрения снижения патогенности вируса. «Это очень важное изменение. Оно делает этот вирус менее патогенным. Воспаление легких, тяжелая легочная патология при этом вирусе возникает реже, чем при „Дельте“ и других», — заявил специалист. При этом, подчеркнул вирусолог, большое число заражений нивелирует его сниженную летальность. «Он сейчас заражает огромное количество людей и даже при небольшом проценте летальности, много смертей. Поэтому отнести его к простудным инфекциям пока еще нельзя», — подытожил Альтштейн.