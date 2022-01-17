Иммунолог назвал главную цель «Омикрона» в организме человека

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COVID-19 стал лучше размножаться в слизистых верхних дыхательных путей зараженных Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Лабораторные исследования японских ученых показали, что штамм коронавируса «Омикрон» лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, что может объяснять его легкую форму заболевания. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«По свойствам „Омикрона“ появляются неплохие данные. В частности, есть лабораторная японская работа, которая показывает, что „Омикрон“ лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, и сильно хуже — в легких, по сравнению с „Дельтой“. Это может частично объяснять низкую патогенность „Омикрон“-линии», — сказал URA.RU Николай Крючков.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU выразил мнение, что подобное свойство «Омикрона» является одним из самых важных с точки зрения снижения патогенности вируса. «Это очень важное изменение. Оно делает этот вирус менее патогенным. Воспаление легких, тяжелая легочная патология при этом вирусе возникает реже, чем при „Дельте“ и других», — заявил специалист.

При этом, подчеркнул вирусолог, большое число заражений нивелирует его сниженную летальность. «Он сейчас заражает огромное количество людей и даже при небольшом проценте летальности, много смертей. Поэтому отнести его к простудным инфекциям пока еще нельзя», — подытожил Альтштейн.

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Лабораторные исследования японских ученых показали, что штамм коронавируса «Омикрон» лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, что может объяснять его легкую форму заболевания. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «По свойствам „Омикрона“ появляются неплохие данные. В частности, есть лабораторная японская работа, которая показывает, что „Омикрон“ лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, и сильно хуже — в легких, по сравнению с „Дельтой“. Это может частично объяснять низкую патогенность „Омикрон“-линии», — сказал URA.RU Николай Крючков. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU выразил мнение, что подобное свойство «Омикрона» является одним из самых важных с точки зрения снижения патогенности вируса. «Это очень важное изменение. Оно делает этот вирус менее патогенным. Воспаление легких, тяжелая легочная патология при этом вирусе возникает реже, чем при „Дельте“ и других», — заявил специалист. При этом, подчеркнул вирусолог, большое число заражений нивелирует его сниженную летальность. «Он сейчас заражает огромное количество людей и даже при небольшом проценте летальности, много смертей. Поэтому отнести его к простудным инфекциям пока еще нельзя», — подытожил Альтштейн.
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