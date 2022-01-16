Вирусолог: коллективный иммунитет не работает против «Омикрона»

17 января 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

В странах с высоким уровнем коллективного иммунитета все равно начался резкий подъем заболеваемости с приходом «Омикрона» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Опыт стран, где штамм коронавируса «Омикрон» вызвал высокий подъем заболеваемости, говорит о том, что коллективный иммунитет не работает против этого варианта COVID-19. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев. «Как показывает опыт других стран, против „Омикрона“ коллективный иммунитет по большому счету не работает. Задача коллективного иммунитета, чтобы было большое количество иммунных людей, и они не заражались и не распространяли вирус дальше. „Омикрон“, к сожалению, преодолевает иммунную защиту с существенно большей вероятностью, чем другие штаммы коронавируса», — сказал Максим Скулачев. Вирусолог подчеркнул, что в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета также начался резкий подъем заболеваемости. «Даже в странах с 90-процентным коллективным иммунитетом случилась эпидемия, вспышка. Сейчас значение имеет процент не привитых и не переболевших людей, потому что они сейчас заразятся или половина из них, и у них может случиться тяжелое течение ковида и для них будут нужны места в больницах, реанимациях», — уточнил собеседник агентства. При этом вирусолог отметил, что человеческая популяция лучше готова к распространению нового штамма COVID-19. С этим мнением в разговоре с URA.RU согласился иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Почему „Омикрон“ легче? Главная причина не в свойствах „Омикрона“, а в свойствах популяции, в которую он приходит. Уже частично популяция готова, и имеет иммунитет, пусть и недостаточный. Это на первом месте», — сказал Николай Крючков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Опыт стран, где штамм коронавируса «Омикрон» вызвал высокий подъем заболеваемости, говорит о том, что коллективный иммунитет не работает против этого варианта COVID-19. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев. «Как показывает опыт других стран, против „Омикрона“ коллективный иммунитет по большому счету не работает. Задача коллективного иммунитета, чтобы было большое количество иммунных людей, и они не заражались и не распространяли вирус дальше. „Омикрон“, к сожалению, преодолевает иммунную защиту с существенно большей вероятностью, чем другие штаммы коронавируса», — сказал Максим Скулачев. Вирусолог подчеркнул, что в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета также начался резкий подъем заболеваемости. «Даже в странах с 90-процентным коллективным иммунитетом случилась эпидемия, вспышка. Сейчас значение имеет процент не привитых и не переболевших людей, потому что они сейчас заразятся или половина из них, и у них может случиться тяжелое течение ковида и для них будут нужны места в больницах, реанимациях», — уточнил собеседник агентства. При этом вирусолог отметил, что человеческая популяция лучше готова к распространению нового штамма COVID-19. С этим мнением в разговоре с URA.RU согласился иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Почему „Омикрон“ легче? Главная причина не в свойствах „Омикрона“, а в свойствах популяции, в которую он приходит. Уже частично популяция готова, и имеет иммунитет, пусть и недостаточный. Это на первом месте», — сказал Николай Крючков.