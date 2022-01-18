Власти РФ изменили систему выплат из-за «Омикрона»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, голикова татьяна, портрет
По словам Татьяны Голиковой, все меры поддержки россиян будут вводиться без заявлений Фото:

Меры социальной поддержки россиян, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране, будут вводиться без заявлений со стороны нуждающихся. Кроме того, больничные листы также будут оформляться заочно. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

«Планом предусматривается использование технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительного продления ранее назначенных мер поддержки на период подъема заболеваемости», — заявила Голикова в ходе своего выступления на Координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Меры социальной поддержки россиян, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране, будут вводиться без заявлений со стороны нуждающихся. Кроме того, больничные листы также будут оформляться заочно. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. «Планом предусматривается использование технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительного продления ранее назначенных мер поддержки на период подъема заболеваемости», — заявила Голикова в ходе своего выступления на Координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...