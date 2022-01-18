Власти РФ изменили систему выплат из-за «Омикрона»

По словам Татьяны Голиковой, все меры поддержки россиян будут вводиться без заявлений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Меры социальной поддержки россиян, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране, будут вводиться без заявлений со стороны нуждающихся. Кроме того, больничные листы также будут оформляться заочно. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

«Планом предусматривается использование технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительного продления ранее назначенных мер поддержки на период подъема заболеваемости», — заявила Голикова в ходе своего выступления на Координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.