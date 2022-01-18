В ХМАО ЧОП отказался охранять мэрию

Охранное предприятие перестало обслуживать администрацию Сургутского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Сургутского района разорвала контракт с частным охранным предприятием «Сургутинкасс», сотрудники которого перестали выходить на охрану зданий мэрии. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальным властям.

«Они выиграли аукцион на охрану зданий администрации Сургутского района, но не смогли обеспечить условия выполнения контракта. Охранники просто не приходили на смену. Районным властям пришлось в спешном порядке расторгать договор и перезаключать его с другим ЧОПом», — сообщил инсайдер. В пресс-службе администрации Сургутского района отказались от комментариев.

Директор «Белоярского центра досуга и творчества» Светлана Бондаренко сообщила URA.RU, что у нее в учреждении сложилась аналогичная ситуация с этим охранным предприятием. «С 9 января у нас уже неоднократно происходило, что на наших объектах не было охранников. Было такое, что они уходили вечером, а приходили только ночью. Мы обращались в различные инстанции, но нам говорят, расторгайте контракт. Ну, а если что-то произойдет во время процедуры расторжения старого контракта и заключения нового, то кто будет нести ответственность?» — задается вопросом Бондаренко. Связаться с руководством ЧОП «Сургутинкасс» на момент публикации материала не удалось. Его директор Кирилл Скитецкий не ответил на телефонный звонок.

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