Зюганов предрек России протесты, как в Казахстане

19 января 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Геннадий Зюганов считает, что россияне могут выйти на митинг, если усилится социальное неравенство Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России могут начаться протесты, как в Казахстане. Это может произойти, если не поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране, считает он. «Наше предложение — утвердить МРОТ в 25 тыс. рублей. Это решение все равно придется принимать. Иначе нищета, социальное неравенство и народное недовольство в России будут усиливаться», — написал Геннадий Зюганов в своем telegram-канале. По его словам, в Казахстане 44% жителей сообщали, что им хватает денег только на еду. В России с 1 января подняли МРОТ до 13 890 рублей. В прошлом году он составлял 12 792 рубля. Также подняли прожиточный минимум до 12 654 рубля, для трудоспособных россиян — 13 793 рубля, пенсионеров — 10 882 рубля и детей — 12 274 рубля. Протесты начались в Казахстане 2 января. Причиной стало повышение цены сжиженного газа. Беспорядки переросли в столкновения с полицией и нападения на административные здания, передает «Царьград». Президент республики Касым-Жомарт Токаев попросил страны ОДКБ отправить на помощь миротворцев. Последние российские военные недавно покинули Казахстан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России могут начаться протесты, как в Казахстане. Это может произойти, если не поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране, считает он. «Наше предложение — утвердить МРОТ в 25 тыс. рублей. Это решение все равно придется принимать. Иначе нищета, социальное неравенство и народное недовольство в России будут усиливаться», — написал Геннадий Зюганов в своем telegram-канале. По его словам, в Казахстане 44% жителей сообщали, что им хватает денег только на еду. В России с 1 января подняли МРОТ до 13 890 рублей. В прошлом году он составлял 12 792 рубля. Также подняли прожиточный минимум до 12 654 рубля, для трудоспособных россиян — 13 793 рубля, пенсионеров — 10 882 рубля и детей — 12 274 рубля. Протесты начались в Казахстане 2 января. Причиной стало повышение цены сжиженного газа. Беспорядки переросли в столкновения с полицией и нападения на административные здания, передает «Царьград». Президент республики Касым-Жомарт Токаев попросил страны ОДКБ отправить на помощь миротворцев. Последние российские военные недавно покинули Казахстан.