Полиция опровергла слухи о лицах, ограбивших вдову Градского

20 января 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Преступники пойманы не были Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Подозреваемых в ограблении вдовы композитора Александра Градского пока не поймали. Об этом сообщил сотрудник в правоохранительных органах региона. «Подозреваемых по данному делу пока не задерживали», — сказал собеседник РИА «Новости». Он подчеркнул, что официальной информации на данный момент нет. Ранее в СМИ появилась информация о том, что предполагаемые преступники, которые напали на вдову музыканта Марину Коташенко, были задержаны следственными органами. По неподтвержденной информации, сделать это удалось после того, как один из грабителей попытался потратить часть из украденных денег. На вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко напали трое вооруженных мужчин и забрали у нее 100 миллионов рублей. Инцидент произошел 16 января, однако в следственные органы женщина обратилась позже. По словам источников семьи Градского, музыкант всегда настаивал на расчете наличными и хранил деньги дома. Об этом знали многие из его окружения. Преступники инсценировали ДТП, после чего заставили Коташенко вернуться домой за деньгами. Известный адвокат Сергей Жорин поделился мнением, что преступление могло быть инсценировано. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Подозреваемых в ограблении вдовы композитора Александра Градского пока не поймали. Об этом сообщил сотрудник в правоохранительных органах региона. «Подозреваемых по данному делу пока не задерживали», — сказал собеседник РИА «Новости». Он подчеркнул, что официальной информации на данный момент нет. Ранее в СМИ появилась информация о том, что предполагаемые преступники, которые напали на вдову музыканта Марину Коташенко, были задержаны следственными органами. По неподтвержденной информации, сделать это удалось после того, как один из грабителей попытался потратить часть из украденных денег. На вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко напали трое вооруженных мужчин и забрали у нее 100 миллионов рублей. Инцидент произошел 16 января, однако в следственные органы женщина обратилась позже. По словам источников семьи Градского, музыкант всегда настаивал на расчете наличными и хранил деньги дома. Об этом знали многие из его окружения. Преступники инсценировали ДТП, после чего заставили Коташенко вернуться домой за деньгами. Известный адвокат Сергей Жорин поделился мнением, что преступление могло быть инсценировано.