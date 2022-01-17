СМИ раскрыли подробности ограбления вдовы Градского

У вдовы Александра Градского украли 100 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Композитор, певец и народный артист РФ Александр Градский настаивал на расчете наличными и хранил дома пачки денег. Об этом после ограбления вдовы артиста Марины Коташенко рассказали источники в окружении его семьи.

«Музыкант на протяжении всей своей карьеры настаивал на расчете с ним именно наличными, не признавая безнал или переводы на банковские счета», — пишет сайт MK.RU со ссылкой на источники в окружении семьи Градского. Источники рассказали, что композитор рассказывал про пачки наличных, которыми был забит его буфет в квартире на углу Тверской и Козицкого переулка. По их информации, деньги Градского «были распиханы по квартире».

Коташенко не стала пускать в квартиру коллег и родных Градского после его смерти, она собрала наличные и отвезла в подмосковный коттеджный поселок «Новоглаголево». Об этом знала прислуга семьи, отметили источники. Вдова Градского после смерти супруга продолжила жить вместе с детьми в «Новоглаголево».

На вдову Градского ранее напали трое вооруженных мужчин, они забрали 100 млн рублей. Это произошло на трассе в Наро-Фоминске. Неизвестные инсценировали ДТП и подсели с оружием к Коташенко, когда она остановилась. Нападавшие заставили ее вернуться домой и отдать им деньги. Пострадавшая рассказала, что это произошло 16 января около полудня, но в полицию она заявила позже.

Александр Градский умер в конце 2021 года в возрасте 72 лет, пишут «Дни.ру». СМИ сообщали, что причиной смерти был ишемический инсульт.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам