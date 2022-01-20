Суд между Яндексом и IT-коалицией закончился мировым соглашением

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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
«Яндекс» предоставит компаниям доступ к технологиям Фото:

«Яндекс» и крупнейшие компании, в числе которых находится «Авито», подписали мировое соглашение в судебном процессе. Претензией коалиции была недоступность к «Обогащенным ответам» поискового сервиса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».

«По масштабу, сложности, числу вовлеченных в процесс участников, по итоговому результату — это беспрецедентный антимонопольный кейс для отечественной цифровой индустрии. Мы рады, что коалиции благодаря позиции ФАС удалось решить проблему в конструктивном ключе. Мы считаем, что интересы отрасли учтены, и рассчитываем, что это позволит всем интернет-сервисам развиваться в честной конкурентной среде», — говорит директор по юридическим вопросам и взаимодействию с органами властями компании «Авито» Виктор Топадзе.

Помимо «Авито» в коалицию вошли IVI, Дром, Циан, Профи, ЗУН, 2ГИС, Туту.ру. Теперь эти компании получат доступ к технологии «Яндекса». Также поисковый сервис будет выполнять дополнительные обязательства, направленные на сохранение конкуренции. Так, компания разработала набор внутренних процедур и политик, которые регламентируют недискриминационный доступ к технологии «Обогащенных ответов».

Новые правила, составленные коалицией, «Яндексом» и ФАС, начнут действовать с момента подписания мирового соглашения. Первые изменения будут заметны только через один-два месяца. В эти сроки компании будут подключаться к технологии «Обогащенных ответов».

«Цель ФАС России — защита конкуренции на рынке, создание недискриминационных условий деятельности для всех его участников. Мировое соглашение учитывает позицию каждой заинтересованной стороны. Этот документ также является подтверждением возможности саморегулирования цифровых рынков в России», — заявил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

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«Яндекс» и крупнейшие компании, в числе которых находится «Авито», подписали мировое соглашение в судебном процессе. Претензией коалиции была недоступность к «Обогащенным ответам» поискового сервиса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «По масштабу, сложности, числу вовлеченных в процесс участников, по итоговому результату — это беспрецедентный антимонопольный кейс для отечественной цифровой индустрии. Мы рады, что коалиции благодаря позиции ФАС удалось решить проблему в конструктивном ключе. Мы считаем, что интересы отрасли учтены, и рассчитываем, что это позволит всем интернет-сервисам развиваться в честной конкурентной среде», — говорит директор по юридическим вопросам и взаимодействию с органами властями компании «Авито» Виктор Топадзе. Помимо «Авито» в коалицию вошли IVI, Дром, Циан, Профи, ЗУН, 2ГИС, Туту.ру. Теперь эти компании получат доступ к технологии «Яндекса». Также поисковый сервис будет выполнять дополнительные обязательства, направленные на сохранение конкуренции. Так, компания разработала набор внутренних процедур и политик, которые регламентируют недискриминационный доступ к технологии «Обогащенных ответов». Новые правила, составленные коалицией, «Яндексом» и ФАС, начнут действовать с момента подписания мирового соглашения. Первые изменения будут заметны только через один-два месяца. В эти сроки компании будут подключаться к технологии «Обогащенных ответов». «Цель ФАС России — защита конкуренции на рынке, создание недискриминационных условий деятельности для всех его участников. Мировое соглашение учитывает позицию каждой заинтересованной стороны. Этот документ также является подтверждением возможности саморегулирования цифровых рынков в России», — заявил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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