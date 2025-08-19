«Почту России» оштрафовали на сотни миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В «Почте России» сообщили, что намерены обжаловать решение суда
В «Почте России» сообщили, что намерены обжаловать решение суда Фото:

Мировой судья в Москве назначил «Почте России» штраф в размере 230,6 миллионов рублей. Основанием стали выявленные нарушения при использовании государственных средств, выделенных на ремонт и модернизацию почтовых отделений.

Согласно данным Счетной палаты, передает ТАСС, «Почта России» должна была модернизировать не менее 1 282 отделений до конца 2023 года и еще 773 — до конца 2024 года. Однако по состоянию на 1 января 2024 года обновили только 767 отделений, а к 1 января 2025 года — 664. В ходе проверки выяснилось, что в отчетах, направленных в Минцифры РФ, содержались недостоверные сведения о количестве модернизированных объектов. Это стало основанием для возбуждения административного дела.

В пресс-службе «Почты России» ТАСС заявили, что решение суда касается исключительно сроков оформления документов, связанных с работой подрядчиков, и не отражает фактическое состояние обновленных отделений. Компания подчеркнула, что продолжает модернизацию отделений, в том числе в сельской и труднодоступной местности, выполняя поручения президента РФ. В «Почте России» сообщили, что намерены обжаловать решение суда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мировой судья в Москве назначил «Почте России» штраф в размере 230,6 миллионов рублей. Основанием стали выявленные нарушения при использовании государственных средств, выделенных на ремонт и модернизацию почтовых отделений. Согласно данным Счетной палаты, передает ТАСС, «Почта России» должна была модернизировать не менее 1 282 отделений до конца 2023 года и еще 773 — до конца 2024 года. Однако по состоянию на 1 января 2024 года обновили только 767 отделений, а к 1 января 2025 года — 664. В ходе проверки выяснилось, что в отчетах, направленных в Минцифры РФ, содержались недостоверные сведения о количестве модернизированных объектов. Это стало основанием для возбуждения административного дела. В пресс-службе «Почты России» ТАСС заявили, что решение суда касается исключительно сроков оформления документов, связанных с работой подрядчиков, и не отражает фактическое состояние обновленных отделений. Компания подчеркнула, что продолжает модернизацию отделений, в том числе в сельской и труднодоступной местности, выполняя поручения президента РФ. В «Почте России» сообщили, что намерены обжаловать решение суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...