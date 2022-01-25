Россияне активно поддерживают Путина и выступают против войны с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Россияне с соцсетях активно обсуждают сообщения о том, что страны НАТО приводят военные силы в состояние боевой готовности и отправляют дополнительную военную технику к границам Украины. Многие пользователи боятся начала войны и надеются, что президент России Владимир Путин сможет урегулировать конфликт и защитить граждан.

«Остается молиться на Путина, чтобы вовремя отреагировал на эту гадость! Чтобы охладил пыл этих «вояк», — пишет россиянке во ВКонтакте.

Некоторые пользователи заявляют, что категорически против возможной войны с Украиной и НАТО. А кто-то отмечает, что не считают граждан Украины врагами.

Многие россияне выражают надежду на президента и министра обороны ВКонтакте

Кто-то активно протестует против возможного начала войны с Украиной и НАТО ВКонтакте

А некоторые отмечают, что Россия на самом деле не хочет решить конфликт военными методами ВКонтакте

Пользователи считают, что,в случае войны, агрессорам придется «вывозить манатки» ВКонтакте

А некоторые подмечают, что россияне не хотят войны ВКонтакте