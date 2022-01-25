В соцсетях испугались войны с Украиной и НАТО. «Остается молиться на Путина»

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Владимир Путин на заводе
Россияне активно поддерживают Путина и выступают против войны с Украиной Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Россияне с соцсетях активно обсуждают сообщения о том, что страны НАТО приводят военные силы в состояние боевой готовности и отправляют дополнительную военную технику к границам Украины. Многие пользователи боятся начала войны и надеются, что президент России Владимир Путин сможет урегулировать конфликт и защитить граждан.

«Остается молиться на Путина, чтобы вовремя отреагировал на эту гадость! Чтобы охладил пыл этих «вояк», — пишет россиянке во ВКонтакте.

Некоторые пользователи заявляют, что категорически против возможной войны с Украиной и НАТО. А кто-то отмечает, что не считают граждан Украины врагами.

Многие россияне выражают надежду на президента и министра обороны
Кто-то активно протестует против возможного начала войны с Украиной и НАТО
А некоторые отмечают, что Россия на самом деле не хочет решить конфликт военными методами
Пользователи считают, что,в случае войны, агрессорам придется «вывозить манатки»
А некоторые подмечают, что россияне не хотят войны

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Россияне с соцсетях активно обсуждают сообщения о том, что страны НАТО приводят военные силы в состояние боевой готовности и отправляют дополнительную военную технику к границам Украины. Многие пользователи боятся начала войны и надеются, что президент России Владимир Путин сможет урегулировать конфликт и защитить граждан. «Остается молиться на Путина, чтобы вовремя отреагировал на эту гадость! Чтобы охладил пыл этих «вояк», — пишет россиянке во ВКонтакте. Некоторые пользователи заявляют, что категорически против возможной войны с Украиной и НАТО. А кто-то отмечает, что не считают граждан Украины врагами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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