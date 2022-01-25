Россияне с соцсетях активно обсуждают сообщения о том, что страны НАТО приводят военные силы в состояние боевой готовности и отправляют дополнительную военную технику к границам Украины. Многие пользователи боятся начала войны и надеются, что президент России Владимир Путин сможет урегулировать конфликт и защитить граждан.
«Остается молиться на Путина, чтобы вовремя отреагировал на эту гадость! Чтобы охладил пыл этих «вояк», — пишет россиянке во ВКонтакте.
Некоторые пользователи заявляют, что категорически против возможной войны с Украиной и НАТО. А кто-то отмечает, что не считают граждан Украины врагами.
Многие россияне выражают надежду на президента и министра обороны
ВКонтакте
Кто-то активно протестует против возможного начала войны с Украиной и НАТО
ВКонтакте
А некоторые отмечают, что Россия на самом деле не хочет решить конфликт военными методами
ВКонтакте
Пользователи считают, что,в случае войны, агрессорам придется «вывозить манатки»
ВКонтакте
А некоторые подмечают, что россияне не хотят войны
Россияне с соцсетях активно обсуждают сообщения о том, что страны НАТО приводят военные силы в состояние боевой готовности и отправляют дополнительную военную технику к границам Украины. Многие пользователи боятся начала войны и надеются, что президент России Владимир Путин сможет урегулировать конфликт и защитить граждан. «Остается молиться на Путина, чтобы вовремя отреагировал на эту гадость! Чтобы охладил пыл этих «вояк», — пишет россиянке во ВКонтакте. Некоторые пользователи заявляют, что категорически против возможной войны с Украиной и НАТО. А кто-то отмечает, что не считают граждан Украины врагами.