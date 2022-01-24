В Сургуте зафиксирован исторический рекорд по вызовам скорой

За минувшие за помощью к медикам обратились 1388 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На станции скорой помощи в Сургуте зафиксирован исторический рекорд по количеству вызовов скорой помощи, за минувшие сутки в службу обратились 1388 человек. Эту информацию URA.RU подтвердил главврач «Сургутской городской клинической станции скорой помощи» Владимир Ершов.

«Я работаю здесь с 1982 года и вчера был антирекорд за все это время — самое большое количество обращений. По нашему медицинскому округу (Сургут, Белый Яр, Федоровский, Лянтор, Нижнесортымский и Когалым) было 1388 обращений», — рассказал главврач.

По Сургуту также зарегистрировано рекордное количество вызовов — 119. По словам главного врача, чтобы исключить опоздания, медики выходят на дополнительные смены. «При такой катастрофической обращаемости мы сдерживаем опоздания, уходим в переработки. Вчера работали и принимали вызовы 26 бригад скорой помощи. Я считаю, что наш коллектив готов и к ухудшению эпидситуации, нам трудно, но мы готовы», — говорит Ершов.

Ранее URA.RU сообщало, что в поликлиниках Сургута не хватает машин для COVID-бригад. Медики обращаются за помощью к автоволонтерам.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам